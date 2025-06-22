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Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025
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22:29 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024702987.html
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:29:00+03:00
2025-06-22T22:29:00+03:00
в мире
иран
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ядерное оружие
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
обострение отношений сша и ирана
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "США полностью опираются на обман: они говорят одно, а делают другое. Их заявления о жестком ответе на любой иранский удар — это запугивания и угрозы, потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, обострение отношений сша и ирана, израиль
В мире, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник

Иран намерен ответить на атаки США на ядерные объекты, не опасаясь их реакции

© СоцсетиКадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Соцсети
Кадр видео, на котором предположительно снят удар США по ядерному объекту Фордо в Иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана.
"США полностью опираются на обман: они говорят одно, а делают другое. Их заявления о жестком ответе на любой иранский удар — это запугивания и угрозы, потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреИранСШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЯдерное оружиеСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаОбострение отношений США и ИранаИзраиль
 
 
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