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Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T22:29:00+03:00
2025-06-22T22:29:00+03:00
2025-06-22T22:29:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "США полностью опираются на обман: они говорят одно, а делают другое. Их заявления о жестком ответе на любой иранский удар — это запугивания и угрозы, потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся", - сказал собеседник агентства.
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В мире, Иран, США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Обострение отношений США и Ирана, Израиль
Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник
Иран намерен ответить на атаки США на ядерные объекты, не опасаясь их реакции