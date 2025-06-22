https://ria.ru/20250622/iran-2024702987.html

Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник

Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник - РИА Новости, 22.06.2025

Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, сообщил источник

Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:29:00+03:00

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2025-06-22T22:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции, заявил РИА Новости источник в сфере безопасности Ирана. "США полностью опираются на обман: они говорят одно, а делают другое. Их заявления о жестком ответе на любой иранский удар — это запугивания и угрозы, потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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