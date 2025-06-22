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В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем

В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем - РИА Новости, 22.06.2025

В МИД Ирана исключили возможность переговоров с США и Израилем

Ирану нет никакого смысла вести переговоры с США и Израилем после атак на его ядерные объекты, заявил в интервью немецкому телеканалу ARD замглавы иранского МИД РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:06:00+03:00

2025-06-22T22:06:00+03:00

2025-06-22T22:06:00+03:00

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БЕРЛИН, 22 июн - РИА Новости. Ирану нет никакого смысла вести переговоры с США и Израилем после атак на его ядерные объекты, заявил в интервью немецкому телеканалу ARD замглавы иранского МИД Маджид Тахт-Раванчи. "Продолжать переговоры не имеет абсолютно никакого смысла. Мы не хотим вести диалог лишь ради самого диалога", - сказал он. Тахт-Раванчи пояснил, что 13 июня стороны как раз находились в процессе переговоров, когда Иран был впервые атакован. "Мы — добросовестные участники договора о нераспространении ядерного оружия", — заявил он. На этой основе его страна осуществляла обогащение урана в мирных целях использования атомной энергии. "Никто не может указывать нам, что мы должны делать и чего не должны, пока мы действуем в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он. Дипломат также отметил, что целью визита в Москву главы МИД Ирана Аббаса Аракчи является обмен позициями. "Россия — наш сосед. Мы сотрудничаем с Россией во многих сферах: в экономике, торговле, инвестициях и культуре. Мы должны переговорить с Россией, постоянным членом Совета Безопасности ООН", - добавил он. Ранее федеральный канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в совместном заявлении призвали Тегеран начать переговоры с Израилем и США. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Операцию США также строго осудили Куба и Китай.

https://ria.ru/20250622/iran-2024692988.html

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