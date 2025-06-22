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В Иране пообещали устранить ущерб, причиненный ядерной промышленности

В Иране пообещали устранить ущерб, причиненный ядерной промышленности - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране пообещали устранить ущерб, причиненный ядерной промышленности

Иран устранит ущерб, причиненный ядерной промышленности страны в результате ударов по объектам этой отрасли, заявил официальный представитель Организации по... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:05:00+03:00

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2025-06-22T22:05:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран устранит ущерб, причиненный ядерной промышленности страны в результате ударов по объектам этой отрасли, заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камалванди. "Им стоит знать, что эта промышленность имеет в нашей стране корни, которые нельзя убрать. Конечно, нам был нанесен ущерб, но (ядерная) промышленность не в первый раз с этим сталкивается", - приводит его слова агентство Tasnim. Камалванди отметил, что в прошлом Ирану удавалось устранить нанесенный ядерной промышленности ущерб. "С учетом возможностей и потенциала, естественно, эта промышленность должна существовать и далее, ее развитие не будет остановлено", - добавил чиновник. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

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в мире, иран, сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, обострение отношений сша и ирана