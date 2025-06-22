Глава МИД Ирана прибыл в Москву
IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву для переговоров по Ближнему Востоку
© AP Photo / Frank Franklin IIГлава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи
© AP Photo / Frank Franklin II
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Исламской Республике, сообщило агентство IRNA.
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"Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами России", — указано в материале.
- Переговоры будут касаться развития ситуации на Ближнем Востоке и в мире после ударов США и Израиля по Ирану.
- Сам Аракчи сегодня говорил, что рассчитывает 23 июня провести переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Атака США на Иран
- США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Израилем и Ираном.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана. Тель-Авив обвинил Тегеран в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская Республика начала ответную операцию "Правдивое обещание — 3", атаковав военные цели противника. Стороны обмениваются ударами несколько раз в день.
- Президент США Дональд Трамп назвал целью американской атаки ограничение ядерных возможностей Тегерана.
Иран отрицает военную составляющую атомного проекта. В МАГАТЭ также не видели конкретных доказательств, что страна ведет программу создания ядерного оружия.
- Глава Белого дома утверждает, что ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены.
- При этом в Пентагоне заявили, что для оценки окончательного результата ударов потребуется время, пока рано говорить о том, какие ядерные возможности остались у Тегерана.
- Тем не менее Штаты предварительно считают достигнутыми цели по разрушению возможностей на ядерном объекте Фордо.
- Но, как передает Tasnim, ядерный объект в Фордо получил лишь частичные повреждения.
Третья мировая война началась
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- США призывают Иран к заключению мира, но угрожают новыми ударами при ответной реакции на ночную атаку.
- МИД Исламской Республики Иран заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны.
- По данным NBC, Белый дом готовится к ответу ИРИ, ближайшие 48 часов вызывают "особую обеспокоенность".
- США пожалеют об атаке, также Иран продолжит наносить удары по Израилю, отметили в КСИР.
- В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что не намерены останавливать развитие ядерной отрасли.
- Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание.
- Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам, указав, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
- Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал атаку опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.