https://ria.ru/20250622/iran-2024700191.html

Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Глава МИД Ирана прибыл в Москву - РИА Новости, 22.06.2025

Глава МИД Ирана прибыл в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Исламской Республике, сообщило... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T22:04:00+03:00

2025-06-22T22:04:00+03:00

2025-06-22T22:51:00+03:00

в мире

иран

москва

россия

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

израиль

сша

обострение отношений сша и ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974801958_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_02274dc011e1a96a268a1f107cbbac49.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Россию для переговоров по ситуации на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Исламской Республике, сообщило агентство IRNA."Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами России", — указано в материале.Атака США на Иран

https://ria.ru/20250622/megabomba-2024577826.html

https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250622/rezolyutsiya-2024681297.html

иран

москва

россия

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, москва, россия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, израиль, сша, обострение отношений сша и ирана