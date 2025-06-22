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Удар по ядерным объектам Ирана не несет радиационной угрозы, заявил эксперт

Удар по ядерным объектам Ирана не несет радиационной угрозы, заявил эксперт - РИА Новости, 22.06.2025

Удар по ядерным объектам Ирана не несет радиационной угрозы, заявил эксперт

Ядерные объекты в Иране, по которым был нанесен удар в воскресенье, не представляют радиационной опасности, рассказал РИА Новости бывший заместитель главы... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:01:00+03:00

2025-06-22T20:01:00+03:00

2025-06-22T20:01:00+03:00

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КАИР, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в Иране, по которым был нанесен удар в воскресенье, не представляют радиационной опасности, рассказал РИА Новости бывший заместитель главы Управления по атомным электростанциям Египта, доктор Али Абд ан-Наби. "Иранские объекты Фордо и Натанз используются для обогащения урана. Внутри них установлены центрифуги, в которые подается гексафторид урана — именно он проходит через несколько этапов обогащения, чтобы достичь концентрации изотопа урана-235. Однако даже на этом уровне вещество остается слаборадиоактивным и не может проникать сквозь тело человека", - сказал ан-Наби. Специалист пояснил, что основная опасность заключается не в радиации, а в токсичности гексафторида урана — он может вызывать химические ожоги кожи, и его выброс в атмосферу означает распространение ядовитого вещества, но не опасного радиационно, как это происходит при ядерном делении урана в реакторах. "Деление происходит внутри реактора для производства электроэнергии или при создании атомной бомбы. В результате деления образуются такие элементы, как натрий, йод и плутоний, которые сопровождаются излучением гамма-лучей и нейтронов", - добавил он. Ан-Наби подчеркнул, что удар по этим объектам не приводит к радиационному заражению, а максимум — к утечке токсичных веществ. Радиоактивная угроза, по его словам, могла бы возникнуть только в случае удара по иранской АЭС "Бушер". Эксперт отметил, что атака на три иранских объекта привела к серьезным материальным потерям и к утрате многолетнего труда иранских специалистов. США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана. По словам американского президента Дональда Трампа, Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс после атак, которые в Иране назвали варварскими и преступными, сказал, что Штаты не находятся в состоянии войны с исламской республикой. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны, заключил он. Организация по атомной энергии Ирана заявила, что развитие ядерной промышленности Ирана не будет остановлено. Атака США вызвала негативную реакцию на международном уровне.

https://ria.ru/20250622/utechka-2024576161.html

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в мире, иран, сша, египет, дональд трамп, аббас аракчи, бушерская аэс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте