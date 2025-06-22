Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024682300.html
Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране
Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране - РИА Новости, 22.06.2025
Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране
Атака США на ядерные объекты на территории Ирана не принесла никаких результатов, все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, считает... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:38:00+03:00
2025-06-22T18:38:00+03:00
в мире
сша
иран
йемен
дональд трамп
карин кнайсль
аббас аракчи
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991388776_326:0:2928:1464_1920x0_80_0_0_7c8a18e1d0cb386895b48c09db73f04f.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атака США на ядерные объекты на территории Ирана не принесла никаких результатов, все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Я помню, как боеприпасы, обогащенные ураном, использовались в Сербии, в Ираке, но это никогда не работало. Я считаю, что эта атака США не принесла никаких результатов. Я думаю, что все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, их ракетный арсенал работает. Я думаю, что утренние удары по Израилю были достаточно мощными, удивительно, что Израиль не смог их предотвратить", - сказала Кнайсль РИА Новости. Она напомнила, что у Ирана есть свои союзники в регионе, например Йемен, по ее мнению, можно ожидать и атак со стороны "Хезболлы". Кроме того, по словам Кнайсль, избиратели президента США Дональда Трампа не голосовали за него для того, чтобы развязать очередную войну, он обещал снизить налоги, стабилизацию, но этого не происходит, при этом антивоенные демонстрации, если они и произойдут, не изменят ситуацию на поле боя. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/iran-2024567660.html
https://ria.ru/20250622/iran-2024629009.html
https://ria.ru/20250622/otvet-2024648101.html
сша
иран
йемен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991388776_565:0:2528:1473_1920x0_80_0_0_f6879775a32efcaa5fcf153f06b0d633.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, йемен, дональд трамп, карин кнайсль, аббас аракчи, оон, хезболла, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Иран, Йемен, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Аббас Аракчи, ООН, Хезболла, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: атака США на Иран не принесла никаких результатов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атака США на ядерные объекты на территории Ирана не принесла никаких результатов, все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
"Я помню, как боеприпасы, обогащенные ураном, использовались в Сербии, в Ираке, но это никогда не работало. Я считаю, что эта атака США не принесла никаких результатов. Я думаю, что все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, их ракетный арсенал работает. Я думаю, что утренние удары по Израилю были достаточно мощными, удивительно, что Израиль не смог их предотвратить", - сказала Кнайсль РИА Новости.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
NYT назвала причину атаки Израиля на Иран
Вчера, 05:44
Она напомнила, что у Ирана есть свои союзники в регионе, например Йемен, по ее мнению, можно ожидать и атак со стороны "Хезболлы".
Кроме того, по словам Кнайсль, избиратели президента США Дональда Трампа не голосовали за него для того, чтобы развязать очередную войну, он обещал снизить налоги, стабилизацию, но этого не происходит, при этом антивоенные демонстрации, если они и произойдут, не изменят ситуацию на поле боя.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи после ударов США по Ирану - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Глава МИД Ирана рассказал, чем Тегеран ответит на удары США
Вчера, 13:26
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Министр обороны США Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Глава Пентагона предупредил об ответе на возможные атаки Ирана на США
Вчера, 15:16
 
В миреСШАИранЙеменДональд ТрампКарин КнайсльАббас АракчиООНХезболлаМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала