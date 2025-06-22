https://ria.ru/20250622/iran-2024682300.html

Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране

Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране - РИА Новости, 22.06.2025

Эксперт оценила последствия атаки США на ядерные объекты в Иране

Атака США на ядерные объекты на территории Ирана не принесла никаких результатов, все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, считает... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T18:38:00+03:00

2025-06-22T18:38:00+03:00

2025-06-22T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Атака США на ядерные объекты на территории Ирана не принесла никаких результатов, все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, считает руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. "Я помню, как боеприпасы, обогащенные ураном, использовались в Сербии, в Ираке, но это никогда не работало. Я считаю, что эта атака США не принесла никаких результатов. Я думаю, что все может закончиться тем, что Иран станет только сильнее, их ракетный арсенал работает. Я думаю, что утренние удары по Израилю были достаточно мощными, удивительно, что Израиль не смог их предотвратить", - сказала Кнайсль РИА Новости. Она напомнила, что у Ирана есть свои союзники в регионе, например Йемен, по ее мнению, можно ожидать и атак со стороны "Хезболлы". Кроме того, по словам Кнайсль, избиратели президента США Дональда Трампа не голосовали за него для того, чтобы развязать очередную войну, он обещал снизить налоги, стабилизацию, но этого не происходит, при этом антивоенные демонстрации, если они и произойдут, не изменят ситуацию на поле боя. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/iran-2024567660.html

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