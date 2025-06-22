https://ria.ru/20250622/iran-2024678602.html
США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе
США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе - РИА Новости, 22.06.2025
США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе
США не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана, заявил в воскресенье госсекретарь Марко... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:54:00+03:00
2025-06-22T17:54:00+03:00
2025-06-22T18:02:00+03:00
сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
иран
ормузский пролив
марко рубио
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_96887193fbf8111e92a3e302b37b8f4a.jpg
ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио."Я не буду заранее исключать какие-либо действия со стороны президента (Дональда Трампа - ред.). Это не то, что мы готовы обсуждать как неминуемый вариант развития событий, однако, если Иран решит перекрыть пролив, первыми, кто должен возмутиться, будут китайцы - они зависят от нефти, проходящей через него", - заявил он в интервью телеканалу CBS.Таким образом Рубио ответил на вопрос о том, готовы ли США применить силу в случае, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив.По словам Рубио, подобный шаг стал бы "экономическим самоубийством" для Тегерана и вызвал бы "масштабную эскалацию", за которой последовал бы ответ "не только со стороны США, но и других стран".
https://ria.ru/20250622/ssha-2024666829.html
сша
иран
ормузский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752844_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5514862d63c0c6fffabe34e91dc54d05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, ормузский пролив, марко рубио, дональд трамп
США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Иран, Ормузский пролив, Марко Рубио, Дональд Трамп
США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе
Рубио: США не исключают военного ответа, если Иран перекроет Ормузский пролив