https://ria.ru/20250622/iran-2024678602.html

США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе

США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе - РИА Новости, 22.06.2025

США не исключили военных мер для защиты транзита в Ормузском проливе

США не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана, заявил в воскресенье госсекретарь Марко... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:54:00+03:00

2025-06-22T17:54:00+03:00

2025-06-22T18:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США не исключают возможности военного ответа в случае угрозы свободе судоходства в Ормузском проливе со стороны Ирана, заявил в воскресенье госсекретарь Марко Рубио."Я не буду заранее исключать какие-либо действия со стороны президента (Дональда Трампа - ред.). Это не то, что мы готовы обсуждать как неминуемый вариант развития событий, однако, если Иран решит перекрыть пролив, первыми, кто должен возмутиться, будут китайцы - они зависят от нефти, проходящей через него", - заявил он в интервью телеканалу CBS.Таким образом Рубио ответил на вопрос о том, готовы ли США применить силу в случае, если Иран решит перекрыть Ормузский пролив.По словам Рубио, подобный шаг стал бы "экономическим самоубийством" для Тегерана и вызвал бы "масштабную эскалацию", за которой последовал бы ответ "не только со стороны США, но и других стран".

https://ria.ru/20250622/ssha-2024666829.html

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сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, иран, ормузский пролив, марко рубио, дональд трамп