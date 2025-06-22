https://ria.ru/20250622/iran-2024671495.html

СМИ опубликовали кадры последствий ударов США по Ирану

СМИ опубликовали кадры последствий ударов США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

СМИ опубликовали кадры последствий ударов США по Ирану

Телеканал Al Jazeera опубликовал спутниковый снимок с последствиями ударов США по Ирану. На кадрах видно, что образовались несколько воронок. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T17:15:00+03:00

2025-06-22T17:15:00+03:00

2025-06-22T19:10:00+03:00

в мире

иран

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тегеран (город)

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал Al Jazeera опубликовал спутниковый снимок с последствиями ударов США по Ирану. На кадрах видно, что образовались несколько воронок. Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир. Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.

https://ria.ru/20250622/bouz-2024663374.html

https://ria.ru/20250622/ukraina-2024644810.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, дональд трамп, тегеран (город)