СМИ опубликовали кадры последствий ударов США по Ирану
Al Jazeera: на месте ударов США по Ирану образовались воронки
© Фото : Al Jazeera / Maxar Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
© Фото : Al Jazeera / Maxar
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Телеканал Al Jazeera опубликовал спутниковый снимок с последствиями ударов США по Ирану.
На кадрах видно, что образовались несколько воронок.
На кадрах видно, что образовались несколько воронок.
Утром 22-го июня глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.
Глава МИД республики Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.