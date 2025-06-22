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Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Иран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:31:00+03:00
2025-06-22T16:31:00+03:00
2025-06-22T16:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Мы не хотим войны с Ираном, хотим мира. Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.Он подчеркнул, что Тегеран для хороших отношений с США должен "оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия"."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что в таком случае у нас будут хорошие отношения с Ираном", - сказал Вэнс.Иран отвергает обвинения в военном характере своей ядерной программы. Трамп ранее заявлял, что не желает, чтобы Тегеран развивал даже программу мирного атома.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради хороших отношений с США