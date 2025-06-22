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Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими - РИА Новости, 22.06.2025
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16:31 22.06.2025 (обновлено: 16:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024665763.html
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими
Иран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:31:00+03:00
2025-06-22T16:34:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс."Мы не хотим войны с Ираном, хотим мира. Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.Он подчеркнул, что Тегеран для хороших отношений с США должен "оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия"."Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что в таком случае у нас будут хорошие отношения с Ираном", - сказал Вэнс.Иран отвергает обвинения в военном характере своей ядерной программы. Трамп ранее заявлял, что не желает, чтобы Тегеран развивал даже программу мирного атома.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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в мире, сша, иран, тегеран (город), война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Вэнс рассказал, когда отношения США и Ирана будут хорошими

Вэнс призвал Иран отказаться от ядерных амбиций ради хороших отношений с США

© AP Photo / Manish SwarupВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Manish Swarup
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Иран должен отказаться от ядерных амбиций ради отношений с США, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Мы не хотим войны с Ираном, хотим мира. Но в контексте того, чтобы у них не было программы ядерного оружия", - сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Он подчеркнул, что Тегеран для хороших отношений с США должен "оставить американских военных в стороне и отказаться от программы ядерного оружия".
"Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять, что в таком случае у нас будут хорошие отношения с Ираном", - сказал Вэнс.
Иран отвергает обвинения в военном характере своей ядерной программы. Трамп ранее заявлял, что не желает, чтобы Тегеран развивал даже программу мирного атома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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В миреСШАИранТегеран (город)Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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