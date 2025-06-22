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Вэнс не смог подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов - РИА Новости, 22.06.2025
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16:20 22.06.2025 (обновлено: 16:47 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024664356.html
Вэнс не смог подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов
Вэнс не смог подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов - РИА Новости, 22.06.2025
Вэнс не смог подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов
США не могут подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:20:00+03:00
2025-06-22T16:47:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США не могут подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью."Мы ... смогли существенно отсрочить возможность Ирана создать ядерное оружие. Это и была цель атаки... Однако США не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры", - сказал он.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html
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сша, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, исфахан, дональд трамп, аббас аракчи, антониу гутерреш, магатэ, оон
США, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Исфахан, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН
Вэнс не смог подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов

Вэнс: США не могут на 100% подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана

© Getty Images / Chip SomodevillaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. США не могут подтвердить полное уничтожение ядерных объектов Ирана, заявил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью.
"Мы ... смогли существенно отсрочить возможность Ирана создать ядерное оружие. Это и была цель атаки... Однако США не могут со 100% уверенностью подтвердить полное уничтожение всех объектов ядерной инфраструктуры", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Третья мировая война началась
Вчера, 15:18
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
Вчера, 11:29
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Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
СШАИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреИсфаханДональд ТрампАббас АракчиАнтониу ГутеррешМАГАТЭООН
 
 
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