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Иран надеется, что переговоры Аракчи в Москве стабилизируют ситуацию - РИА Новости, 22.06.2025
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16:15 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024662963.html
Иран надеется, что переговоры Аракчи в Москве стабилизируют ситуацию
Иран надеется, что переговоры Аракчи в Москве стабилизируют ситуацию - РИА Новости, 22.06.2025
Иран надеется, что переговоры Аракчи в Москве стабилизируют ситуацию
Тегеран надеется, что предстоящие переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москве приведут к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:15:00+03:00
2025-06-22T16:15:00+03:00
в мире
иран
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россия
аббас аракчи
казем джалали
дональд трамп
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Тегеран надеется, что предстоящие переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москве приведут к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. "Иран и Россия всегда поддерживали отличный уровень консультаций по региональной и международной повестке. Мы надеемся, что предстоящие переговоры также будут конструктивными и помогут стабилизировать ситуацию", - написал посол в своем официальном аккаунте в соцсети X. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250622/iran-2024629747.html
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в мире, иран, сша, россия, аббас аракчи, казем джалали, дональд трамп, оон, магатэ
В мире, Иран, США, Россия, Аббас Аракчи, Казем Джалали, Дональд Трамп, ООН, МАГАТЭ
Иран надеется, что переговоры Аракчи в Москве стабилизируют ситуацию

Посол Джалали: Тегеран рассчитывает на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Тегеран надеется, что предстоящие переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москве приведут к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
"Иран и Россия всегда поддерживали отличный уровень консультаций по региональной и международной повестке. Мы надеемся, что предстоящие переговоры также будут конструктивными и помогут стабилизировать ситуацию", - написал посол в своем официальном аккаунте в соцсети X.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Удары США заставят Иран обзавестись ядерным оружием, считает эксперт
Вчера, 13:29
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.
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Россия призвала прекратить агрессию на Ближнем Востоке
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Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Последствия ударов США по Ирану еще предстоит оценить, заявил МИД России
Вчера, 13:41
 
В миреИранСШАРоссияАббас АракчиКазем ДжалалиДональд ТрампООНМАГАТЭ
 
 
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