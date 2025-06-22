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США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет
США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет - РИА Новости, 22.06.2025
США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет
Операция США против ядерных объектов Ирана не планировалась "открытой для продолжения", но Соединенные Штаты ответят при необходимости, заявил шеф Пентагона Пит РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:48:00+03:00
2025-06-22T15:48:00+03:00
2025-06-22T15:48:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Операция США против ядерных объектов Ирана не планировалась "открытой для продолжения", но Соединенные Штаты ответят при необходимости, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Как сказал президент (США Дональд Трамп - ред.), это совершенно точно не имеет открытого конца. Но это не ограничивает наши возможности по ответу, мы ответим в случае необходимости. Но президент дал нам ясную миссию по уничтожению ядерных возможностей Ирана", - сказал Хегсет журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет
Хегсет: операция США против Ирана не планировалась открытой для продолжения