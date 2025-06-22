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США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет

США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет - РИА Новости, 22.06.2025

США не планировали продолжать операцию против Ирана, заявил Хегсет

Операция США против ядерных объектов Ирана не планировалась "открытой для продолжения", но Соединенные Штаты ответят при необходимости, заявил шеф Пентагона Пит РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:48:00+03:00

2025-06-22T15:48:00+03:00

2025-06-22T15:48:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Операция США против ядерных объектов Ирана не планировалась "открытой для продолжения", но Соединенные Штаты ответят при необходимости, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. "Как сказал президент (США Дональд Трамп - ред.), это совершенно точно не имеет открытого конца. Но это не ограничивает наши возможности по ответу, мы ответим в случае необходимости. Но президент дал нам ясную миссию по уничтожению ядерных возможностей Ирана", - сказал Хегсет журналистам.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, иран, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране