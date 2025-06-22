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Удары по Ирану были ограничены по масштабу, заявил Пентагон
Удары по Ирану были ограничены по масштабу, заявил Пентагон - РИА Новости, 22.06.2025
Удары по Ирану были ограничены по масштабу, заявил Пентагон
США дали понять, что удары по Ирану нацелены только на ядерные объекты, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:36:00+03:00
2025-06-22T15:36:00+03:00
2025-06-22T16:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости. США дали понять, что удары по Ирану нацелены только на ядерные объекты, заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.По его словам, Тегеран получил от Вашингтона "сигналы как в публичном, так и непубличном формате" с призывом вернуться за стол переговоров.Глава ведомства подчеркнул, что удары по Ирану были "ограничены по масштабу" и направлены только на уничтожение объектов, связанных с иранской ядерной программой.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью атаки было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо его ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Именно Вашингтон, по его словам, предал дипломатию. Аракчи добавил, что республика примет все меры для защиты своей безопасности и интересов.МИД России решительно осудил удары США по Ирану, отметив, что они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. В ведомстве подчеркнули, что Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на эти события.
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Заявление главы Пентагона Хегсета после ударов США по ядерным объектам Ирана
Глава Пентагона Хегсет после ударов США по ядерным объектам Ирана призвал Тегеран "встать на путь мира".
2025-06-22T15:36
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сша, иран, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
США, Иран, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Удары по Ирану были ограничены по масштабу, заявил Пентагон
Пентагон: удары по Ирану ограничены по масштабу и нацелены на ядерные объекты