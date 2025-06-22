https://ria.ru/20250622/iran-2024653289.html

Иран знает алгоритм мер по завершению конфликта, заявили в Пентагоне

Иран знает алгоритм мер по завершению конфликта, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 22.06.2025

Иран знает алгоритм мер по завершению конфликта, заявили в Пентагоне

Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе, заявил в... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:34:00+03:00

2025-06-22T15:34:00+03:00

2025-06-22T16:03:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты направили Ирану как публичные, так и непубличные сигналы с призывом вернуться за стол переговоров по его ядерной программе, заявил в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет."Ирану четко известна позиция США и шаги, которые нужно предпринять для достижения мира. Мы надеемся, что они пойдут этим путем", - сказал министр на спецбрифинге, посвященном ударам авиации США по объектам иранской ядерной инфраструктуры.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападения США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас... не тот случай". Именно США, по его словам, предали дипломатию. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов страны - "столько, сколько посчитает нужным", заключил он.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события.Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране