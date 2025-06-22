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Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:07:00+03:00
2025-06-22T15:07:00+03:00
2025-06-22T15:07:00+03:00
пит хегсет
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Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024645491_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9a8bcb255f5c2691a0b1ef1e03104f42.jpg
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
2025-06-22T15:07
true
PT29M47S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пит хегсет, иран, в мире, сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, видео
Пит Хегсет, Иран, В мире, США, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.
2025-06-22T15:07
true
PT29M47S
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Читать ria.ru в
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.