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Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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15:07 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024646420.html
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:07:00+03:00
2025-06-22T15:07:00+03:00
пит хегсет
иран
в мире
сша
министерство обороны сша
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
Пресс-конференция Пентагона по поводу ударов США по Ирану
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пит хегсет, иран, в мире, сша, министерство обороны сша, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, видео
Пит Хегсет, Иран, В мире, США, Министерство обороны США, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану
Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.
2025-06-22T15:07
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PT29M47S

Пресс-конференция главы Пентагона после нанесения ударов по Ирану

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Министр обороны США Пит Хегсет и председатель объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн проводят пресс-конференцию, посвященную американским ударам по иранским ядерным объектам.
 
Пит ХегсетИранВ миреСШАМинистерство обороны СШАВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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