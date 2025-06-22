Глава МИД Ирана рассказал об ответе на удары США по ядерным объектам
Аракчи: Иран вынужден будет отвечать на атаки США столько, сколько сочтёт нужным
© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
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СТАМБУЛ, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран вынужден будет ответить на атаки США по иранским ядерным объектам и намерен делать это столько, сколько посчитает нужным.
"Именно Соединенные Штаты предали дипломатию. Они проводят операцию против иранского народа. Только они несут ответственность, Иран имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН и соответствующими статьями. Иран примет все меры для защиты своей безопасности и интересов безопасности - столько, сколько посчитает нужным", - заявил Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметило, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов, но позднее не исключило радиоактивное и химическое загрязнения внутри них.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.