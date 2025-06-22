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Венесуэльский депутат предупредил о последствиях атаки США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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10:54 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024601479.html
Венесуэльский депутат предупредил о последствиях атаки США на Иран
Венесуэльский депутат предупредил о последствиях атаки США на Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Венесуэльский депутат предупредил о последствиях атаки США на Иран
Удар, нанесённый США по трём ядерным объектам в Иране, будет иметь серьёзные последствия для мирового энергетического рынка из-за роли Тегерана в этом секторе,... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:54:00+03:00
2025-06-22T10:54:00+03:00
в мире
цены на нефть
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
антониу гутерреш
бруно родригес паррилья
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КАРАКАС, 22 июн - РИА Новости. Удар, нанесённый США по трём ядерным объектам в Иране, будет иметь серьёзные последствия для мирового энергетического рынка из-за роли Тегерана в этом секторе, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Уильям Родригес из партии "Отечество для всех". "Разумеется, это будет иметь серьёзные последствия: цена на нефть была 76 долларов, и в ближайшие дни она, без сомнения, подскочит до 100... Это приведёт к энергетическому кризису в мире и подорвёт экономический рост во многих странах, которые уже находятся в состоянии рецессии и переживают высокую инфляцию - как в случае самих США", - предупредил Родригес, член Комиссии по углеводородам венесуэльского парламента. Родригес отметил, что ситуация в регионе может стать ещё более сложной в зависимости от реакции Ирана. "Иран, безусловно, имеет полное право на самооборону, и в рамках этой обороны он имеет полное право использовать такой ход, как перекрытие потока углеводородов - не только нефти, но и газа - в Ормузском проливе, где проходит около 20% всей морской торговли нефтью и газом в мире, примерно 20 миллионов баррелей нефти в день и, по моим данным, 90 миллиардов кубометров газа", - добавил депутат. Основными бенефициарами возможного роста цен на нефть собеседник назвал американские компании, использующие метод фрекинга - добычи нефти и газа путём гидроразрыва пласта. "Этот шаг в первую очередь выгоден американским фрекинговым компаниям, которые при цене 60 долларов за баррель уже заявляли, что не смогут осуществлять инвестиционные проекты по увеличению добычи, как того хотел Дональд Трамп. Около 30% этих компаний уже закрылись, так как при такой цене они не имели ни прибыли, ни рентабельности", - заявил Родригес. Родригес назвал ситуацию сложной, заявив, что речь идёт о "преддверии третьей мировой войны". По мнению парламентария, следует дождаться реакции Ирана, Пакистана, Йемена, Турции и, в особенности, России и Китая, поскольку речь идёт о "флагрантной агрессии против члена БРИКС и важного союзника в формировании многополярного мира". "Это не просто атака, которая нарушает Устав ООН, где категорически запрещены военные удары по ядерным объектам, но и свидетельство того, во что превратилась Организация объединённых наций", - заключил политик. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T10:54
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PT0M33S
"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
2025-06-22T10:54
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, антониу гутерреш, бруно родригес паррилья, оон, брикс, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Бруно Родригес Паррилья, ООН, БРИКС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Венесуэльский депутат предупредил о последствиях атаки США на Иран

Депутат Родригес: удар США по Ирану приведет к энергетическому кризису

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КАРАКАС, 22 июн - РИА Новости. Удар, нанесённый США по трём ядерным объектам в Иране, будет иметь серьёзные последствия для мирового энергетического рынка из-за роли Тегерана в этом секторе, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Уильям Родригес из партии "Отечество для всех".
"Разумеется, это будет иметь серьёзные последствия: цена на нефть была 76 долларов, и в ближайшие дни она, без сомнения, подскочит до 100... Это приведёт к энергетическому кризису в мире и подорвёт экономический рост во многих странах, которые уже находятся в состоянии рецессии и переживают высокую инфляцию - как в случае самих США", - предупредил Родригес, член Комиссии по углеводородам венесуэльского парламента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 08:28
Родригес отметил, что ситуация в регионе может стать ещё более сложной в зависимости от реакции Ирана.
"Иран, безусловно, имеет полное право на самооборону, и в рамках этой обороны он имеет полное право использовать такой ход, как перекрытие потока углеводородов - не только нефти, но и газа - в Ормузском проливе, где проходит около 20% всей морской торговли нефтью и газом в мире, примерно 20 миллионов баррелей нефти в день и, по моим данным, 90 миллиардов кубометров газа", - добавил депутат.
Основными бенефициарами возможного роста цен на нефть собеседник назвал американские компании, использующие метод фрекинга - добычи нефти и газа путём гидроразрыва пласта.
"Этот шаг в первую очередь выгоден американским фрекинговым компаниям, которые при цене 60 долларов за баррель уже заявляли, что не смогут осуществлять инвестиционные проекты по увеличению добычи, как того хотел Дональд Трамп. Около 30% этих компаний уже закрылись, так как при такой цене они не имели ни прибыли, ни рентабельности", - заявил Родригес.
Родригес назвал ситуацию сложной, заявив, что речь идёт о "преддверии третьей мировой войны". По мнению парламентария, следует дождаться реакции Ирана, Пакистана, Йемена, Турции и, в особенности, России и Китая, поскольку речь идёт о "флагрантной агрессии против члена БРИКС и важного союзника в формировании многополярного мира".
"Это не просто атака, которая нарушает Устав ООН, где категорически запрещены военные удары по ядерным объектам, но и свидетельство того, во что превратилась Организация объединённых наций", - заключил политик.
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Вчера, 09:17
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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В иранском парламенте назвали причину удара США по ядерным объектам
Вчера, 09:47
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАнтониу ГутеррешБруно Родригес ПаррильяООНБРИКСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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