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Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану

Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану

Удар США по Ирану полностью меняет сценарий конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать сильный ответ Тегерана, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T10:53:00+03:00

2025-06-22T10:53:00+03:00

2025-06-22T11:02:00+03:00

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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Удар США по Ирану полностью меняет сценарий конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать сильный ответ Тегерана, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто."Мы уже видели перемещения этих бомбардировщиков в предыдущие дни, поэтому новости не застали нас врасплох. Это (удары США) полностью меняет сценарий, потому что открывается более масштабный кризис c гораздо более сильным ответом Ирана, который рискует распространиться на все американские цели", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала Rai1.По его словам, Италия уже "позавчера начала принимать защитные меры для обеспечения безопасности итальянских контингентов" на Ближнем Востоке. Итальянская сторона, отметил министр, ограничилась перемещением тех, "чья близость к возможным американским целям могла вызвать проблемы".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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