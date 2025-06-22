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Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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10:53 22.06.2025 (обновлено: 11:02 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024600804.html
Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану
Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану
Удар США по Ирану полностью меняет сценарий конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать сильный ответ Тегерана, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:53:00+03:00
2025-06-22T11:02:00+03:00
италия
сша
иран
удар сша по ядерным объектам в иране
в мире
гуидо крозетто
дональд трамп
антониу гутерреш
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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Удар США по Ирану полностью меняет сценарий конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать сильный ответ Тегерана, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто."Мы уже видели перемещения этих бомбардировщиков в предыдущие дни, поэтому новости не застали нас врасплох. Это (удары США) полностью меняет сценарий, потому что открывается более масштабный кризис c гораздо более сильным ответом Ирана, который рискует распространиться на все американские цели", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала Rai1.По его словам, Италия уже "позавчера начала принимать защитные меры для обеспечения безопасности итальянских контингентов" на Ближнем Востоке. Итальянская сторона, отметил министр, ограничилась перемещением тех, "чья близость к возможным американским целям могла вызвать проблемы".США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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РИА Новости
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италия, сша, иран, удар сша по ядерным объектам в иране, в мире, гуидо крозетто, дональд трамп, антониу гутерреш, тегеран (город), оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Италия, США, Иран, Удар США по ядерным объектам в Иране, В мире, Гуидо Крозетто, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, Тегеран (город), ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Глава Минобороны Италии прокомментировал удар США по Ирану

Глава МО Италии Крозетто: удар США по Ирану меняет сценарий конфликта

© AP Photo / Goeffroy van der HasseltГлава Минобороны Италии Гуидо Крозетто
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Goeffroy van der Hasselt
Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
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РИМ, 22 июн – РИА Новости. Удар США по Ирану полностью меняет сценарий конфликта на Ближнем Востоке, можно ожидать сильный ответ Тегерана, заявил глава минобороны Италии Гуидо Крозетто.
"Мы уже видели перемещения этих бомбардировщиков в предыдущие дни, поэтому новости не застали нас врасплох. Это (удары США) полностью меняет сценарий, потому что открывается более масштабный кризис c гораздо более сильным ответом Ирана, который рискует распространиться на все американские цели", - заявил он в воскресенье в эфире телеканала Rai1.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
По его словам, Италия уже "позавчера начала принимать защитные меры для обеспечения безопасности итальянских контингентов" на Ближнем Востоке. Итальянская сторона, отметил министр, ограничилась перемещением тех, "чья близость к возможным американским целям могла вызвать проблемы".
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
"Правдивое обещание" "Восходящему льву". Иран нанес удары по Израилю
© AP Photo / Leo Correa

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10
© AP Photo / Tomer Neuberg

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

Взрыв в Тель-Авиве во время иранской атаки

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10
© AP Photo / Leo Correa

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

Последствия обстрела Тель-Авива со стороны Ирана

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

Последствия обстрела Ришон-ле-Циона со стороны Ирана

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10
© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

Жители Тегерана празднуют ответный удар Ирана по Израилю

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

Работа ПВО в Тегеране, Иран

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10
© Getty Images / Majid Saeedi

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

Последствия обстрела Тегерана со стороны Израиля

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10
© Getty Images / Amir Levy

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10
© AP Photo / Ariel Schalit

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

Последствия обстрела Рамат-Гана со стороны Ирана

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10

После израильской атаки на Иран, предпринятой накануне, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к нации пообещал дать силовой ответ.

© AP Photo / Leo Correa
1 из 10

Сразу после этого Иран начал ракетную атаку на Израиль.

© AP Photo / Tomer Neuberg
2 из 10

В свою очередь, КСИР сообщил о начале операции "Правдивое обещание — 3".

© AP Photo / Leo Correa
3 из 10

Иран заявил об ударах по израильским центрам производства ракет и уничтожении двух истребителей F-35.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
4 из 10

Израиль также продолжил наносить удары.

На фото: жители Тегерана собрались в центре города, чтобы наблюдать за работой ПВО

© Getty Images / Anadolu / Fatemeh Bahrami
5 из 10

В результате в Тегеране прогремели сильные взрывы.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 10

Появились сообщения о взрывах в аэропорту Мехрабад в Тегеране и городе Исхафан, где находится ядерный объект.

© Getty Images / Majid Saeedi
7 из 10

Иран выпустил по Израилю несколько сотен ракет и беспилотников-камикадзе. Взрывы прогремели в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

© AP Photo / Ariel Schalit
8 из 10

Израильские СМИ сообщили о двух погибших и не менее 70 пострадавших в результате ответной атаки Ирана.

© Getty Images / Amir Levy
9 из 10

После иранских атак в Тель-Авиве заявили об огромном материальном ущербе.

© AP Photo / Ariel Schalit
10 из 10
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
 
ИталияСШАИранУдар США по ядерным объектам в ИранеВ миреГуидо КрозеттоДональд ТрампАнтониу ГутеррешТегеран (город)ООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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