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В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт - РИА Новости, 22.06.2025
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10:38 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/iran-2024597293.html
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт - РИА Новости, 22.06.2025
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт
Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:38:00+03:00
2025-06-22T10:38:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
крис мерфи (сенатор сша)
антониу гутерреш
магатэ
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке; он добавил, что, согласно разведданным, Иран не представлял угрозы нападения на США. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. "Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов", - написал сенатор в своём аккаунте в соцсети Х. Он добавил, что, согласно полученным им на прошлой неделе разведывательным данным, Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха. В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов. Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
2025-06-22T10:38
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PT0M19S
Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, крис мерфи (сенатор сша), антониу гутерреш, магатэ, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Крис Мерфи (сенатор США), Антониу Гутерреш, МАГАТЭ, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
В США призвали к голосованию за запрет Трампу вовлекать страну в конфликт

Сенатор Мёрфи: Иран не представлял угрозы нападения на США

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американский сенатор-демократ Крис Мёрфи призвал конгресс как можно скорее проголосовать за законопроект о лишении президента США Дональда Трампа полномочий втянуть США в конфликт на Ближнем Востоке; он добавил, что, согласно разведданным, Иран не представлял угрозы нападения на США.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
"Только конгресс может объявить превентивную войну, и мы должны как можно скорее проголосовать за законопроект, чтобы всецело лишить президента Трампа полномочий втягивать нас в конфликт на Ближнем Востоке, который может привести к бесчисленным жертвам среди американцев и потере триллионов долларов", - написал сенатор в своём аккаунте в соцсети Х.
Он добавил, что, согласно полученным им на прошлой неделе разведывательным данным, Иран не представлял угрозы нападения на США, а сорванные израильскими ударами переговоры с Тегераном имели потенциал для успеха.
В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Центр ядерной безопасности Ирана сообщил, что не зафиксировал утечек радиоактивных материалов на ядерных объектах, подвергшихся нападению США. МАГАТЭ со своей стороны отметил, что пока не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами этих ядерных объектов.
Атака уже вызвала негативную реакцию как на международном уровне, так и в самих США. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары по Ирану противоречащими конституции США, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампКрис Мерфи (сенатор США)Антониу ГутеррешМАГАТЭООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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