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Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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10:07 22.06.2025 (обновлено: 10:31 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024593848.html
Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану
Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану
Саудовская Аравия осуждает нарушение суверенитета Ирана в результате ударов США по его ядерным объектам, отмечает важность деэскалации и призывает международное РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:07:00+03:00
2025-06-22T10:31:00+03:00
в мире
саудовская аравия
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иран
удар сша по ядерным объектам в иране
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия осуждает нарушение суверенитета Ирана в результате ударов США по его ядерным объектам, отмечает важность деэскалации и призывает международное сообщество усиленно работать над политическим решением кризиса, заявил МИД королевства."Саудовская Аравия с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран, а именно за нанесением ударов США по иранским ядерным объектам. Королевство подтверждает свою позицию, изложенную в заявлении от 13 июня 2025 года, в котором оно осудило и выразило возмущение нарушением суверенитета (Ирана - ред.)... Королевство подчёркивает необходимость прилагать все усилия для сдержанности, деэскалации... Королевство также призывает международное сообщество удвоить усилия в этих чувствительных обстоятельствах для достижения политического решения, которое обеспечит урегулирование кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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саудовская аравия
сша
иран
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353
60
Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых. Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T10:07
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
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в мире, саудовская аравия, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, иран, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Саудовская Аравия, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Иран, Удар США по ядерным объектам в Иране
Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану

МИД Саудовской Аравии осудил удары США по иранским ядерным объектам

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия осуждает нарушение суверенитета Ирана в результате ударов США по его ядерным объектам, отмечает важность деэскалации и призывает международное сообщество усиленно работать над политическим решением кризиса, заявил МИД королевства.
"Саудовская Аравия с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран, а именно за нанесением ударов США по иранским ядерным объектам. Королевство подтверждает свою позицию, изложенную в заявлении от 13 июня 2025 года, в котором оно осудило и выразило возмущение нарушением суверенитета (Ирана - ред.)... Королевство подчёркивает необходимость прилагать все усилия для сдержанности, деэскалации... Королевство также призывает международное сообщество удвоить усилия в этих чувствительных обстоятельствах для достижения политического решения, которое обеспечит урегулирование кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.
Бомбардировщик B-2 Spirit во время испытаний противобункерных бомб GBU-57. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Мегабомба GBU-57: чем США ударили по ядерным объектам Ирана
Вчера, 08:28
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
 
В миреСаудовская АравияВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАИранУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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