Саудовская Аравия осудила удары США по Ирану
МИД Саудовской Аравии осудил удары США по иранским ядерным объектам
© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия осуждает нарушение суверенитета Ирана в результате ударов США по его ядерным объектам, отмечает важность деэскалации и призывает международное сообщество усиленно работать над политическим решением кризиса, заявил МИД королевства.
"Саудовская Аравия с глубокой озабоченностью следит за развитием событий в братской Исламской Республике Иран, а именно за нанесением ударов США по иранским ядерным объектам. Королевство подтверждает свою позицию, изложенную в заявлении от 13 июня 2025 года, в котором оно осудило и выразило возмущение нарушением суверенитета (Ирана - ред.)... Королевство подчёркивает необходимость прилагать все усилия для сдержанности, деэскалации... Королевство также призывает международное сообщество удвоить усилия в этих чувствительных обстоятельствах для достижения политического решения, которое обеспечит урегулирование кризиса", - говорится в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в соцсети X.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.