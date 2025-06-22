https://ria.ru/20250622/iran-2024593527.html
Эксперт рассказал, чем опасен ответ Ирана на удар США по ядерным объектам
Эксперт рассказал, чем опасен ответ Ирана на удар США по ядерным объектам - РИА Новости, 22.06.2025
Эксперт рассказал, чем опасен ответ Ирана на удар США по ядерным объектам
Ответ Ирана на атаку США может распространить конфликт на весь регион, скорее всего, следует ожидать ограниченного возмездия, считает турецкий аналитик Волкан... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T10:03:00+03:00
2025-06-22T10:03:00+03:00
2025-06-22T10:03:00+03:00
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волкан оздемир
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АНКАРА, 22 июн - РИА Новости. Ответ Ирана на атаку США может распространить конфликт на весь регион, скорее всего, следует ожидать ограниченного возмездия, считает турецкий аналитик Волкан Оздемир. "Ожидаемая атака США на Иран состоялась. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что мы хотим мира и нападения одновременно, не согласуется с идеей, что цель - не смена режима, а остановка ядерного прогресса. Если Иран не ответит вообще, режим пошатнется; если ответит жестко, война распространится. Следует ожидать ограниченного возмездия",- написал Оздемир в соцсети Х. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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Удары США по ядерным объектам Ирана
США при ударах по ядерным объектам Ирана применили бомбы GBU-57. Это самая глубокая противобункерная бомба в мире, она была создана в начале нулевых.
Боеприпас весит более 13,5 тонн, его длина – 6 метров, а диаметр – около 80 сантиметров. Бомба содержит почти 2,5 тонны взрывчатки. Есть данные, что она может поражать объекты на глубине до 60 метров.
2025-06-22T10:03
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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран
США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ".
2025-06-22T10:03
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в мире, иран, сша, тегеран (город), волкан оздемир, дональд трамп, антониу гутерреш, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Волкан Оздемир, Дональд Трамп, Антониу Гутерреш, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Эксперт рассказал, чем опасен ответ Ирана на удар США по ядерным объектам
Оздемир: ответ Ирана на атаку США может распространить конфликт на весь регион