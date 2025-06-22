https://ria.ru/20250622/iran-2024586171.html

СМИ: офис Трампа готовится к возможному иранскому удару

СМИ: офис Трампа готовится к возможному иранскому удару - РИА Новости, 22.06.2025

СМИ: офис Трампа готовится к возможному иранскому удару

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, ближайшие 48 часов вызывают особую обеспокоенность,... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T09:22:00+03:00

2025-06-22T09:22:00+03:00

2025-06-22T09:25:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана, ближайшие 48 часов вызывают особую обеспокоенность, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия."Администрация Трампа готовится к потенциальному ответному удару со стороны Ирана, и следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность", - говорится в сообщении.Как заявили телеканалу чиновники, пока неясно, будут ли ответные удары направлены на зарубежные или внутренние объекты.В парламенте Ирана ранее заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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