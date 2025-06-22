https://ria.ru/20250622/iran-2024580330.html

Офис Трампа сообщил Ирану, что атака на его объекты была разовым актом

Офис Трампа сообщил Ирану, что атака на его объекты была разовым актом - РИА Новости, 22.06.2025

Офис Трампа сообщил Ирану, что атака на его объекты была разовым актом

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам - это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти",... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:45:00+03:00

2025-06-22T08:45:00+03:00

2025-06-22T09:04:00+03:00

бруно родригес паррилья

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

оон

дональд трамп

антониу гутерреш

тегеран (город)

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иран

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Иран, что удары по его ядерным объектам - это разовый акт, а не начало "войны с целью смены власти", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника. "Администрация Трампа связалась с Ираном, чтобы ясно дать понять, что атака была разовым актом, а не началом войны с целью смены режима", - говорится в материале издания. Как отмечает собеседник газеты, Трамп еще во вторник дал понять своему окружению, что склоняется к нанесению удара по Ирану. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов. Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности. Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия. Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

тегеран (город)

сша

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"Превосходный военный успех" – Трамп об атаке США на Иран США уничтожили ключевые объекты Ирана по обогащению урана, заявил Дональд Трамп. Американский президент назвал операцию историческим моментом. Он также призвал Иран не отвечать на удары Соединенных Штатов, поскольку любая силовая реакция встретит "гораздо более жесткий ответ". 2025-06-22T08:45 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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