https://ria.ru/20250622/iran-2024575277.html
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание - РИА Новости, 22.06.2025
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:50:00+03:00
2025-06-22T07:50:00+03:00
2025-06-22T15:25:00+03:00
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. "Ввиду тяжелых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жестких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий Совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", — говорится в письме.
https://ria.ru/20250622/iran-2024573286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание из-за атаки США