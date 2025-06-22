https://ria.ru/20250622/iran-2024575277.html

Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание

Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание - РИА Новости, 22.06.2025

Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание

Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:50:00+03:00

2025-06-22T07:50:00+03:00

2025-06-22T15:25:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ООН, 22 июн — РИА Новости. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. "Ввиду тяжелых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жестких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий Совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", — говорится в письме.

https://ria.ru/20250622/iran-2024573286.html

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Дарья Буймова

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