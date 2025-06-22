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Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание - РИА Новости, 22.06.2025
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07:50 22.06.2025 (обновлено: 15:25 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024575277.html
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание - РИА Новости, 22.06.2025
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание
Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:50:00+03:00
2025-06-22T15:25:00+03:00
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амир саид иравани
антониу гутерреш
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны. Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт. "Ввиду тяжелых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жестких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий Совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", — говорится в письме.
https://ria.ru/20250622/iran-2024573286.html
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в мире, сша, иран, гайана, амир саид иравани, антониу гутерреш, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, совет безопасности оон, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Гайана, Амир Саид Иравани, Антониу Гутерреш, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Совет Безопасности ООН, Удар США по ядерным объектам в Иране
Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание

Иран потребовал от Совбеза ООН провести экстренное заседание из-за атаки США

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Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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ООН, 22 июн — РИА Новости. Иран требует от Совбеза ООН провести экстренное заседание в связи с атакой США на ядерные объекты страны.
Соответствующие заявления содержатся в письме иранского постпреда в ООН Амира Саида Иравани в адрес генсека ООН Антониу Гутерреша и председателя СБ ООН в июне постпреда Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт.
"Ввиду тяжелых и далеко идущих последствий преступных и варварских действий США для международного мира и безопасности Исламская Республика Иран настоятельно призывает Совет Безопасности немедленно провести экстренное заседание для рассмотрения этого вопиющего и противоправного акта агрессии, осуждения его в самых жестких выражениях и принятия всех необходимых мер в рамках уставных полномочий Совета, чтобы виновные в этих тяжких преступлениях были привлечены к полной ответственности и не остались безнаказанными", — говорится в письме.
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В миреСШАИранГайанаАмир Саид ИраваниАнтониу ГутеррешООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСовет Безопасности ООНУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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