https://ria.ru/20250622/iran-2024573286.html

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН - РИА Новости, 22.06.2025

Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении устава ООН

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил на своей странице в соцсети X, что нападение США на иранские ядерные объекты будет иметь далеко идущие последствия, Иран... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:15:00+03:00

2025-06-22T07:15:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил на своей странице в соцсети X, что нападение США на иранские ядерные объекты будет иметь далеко идущие последствия, Иран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны."Соединённые Штаты Америки, будучи постоянным членом Совета безопасности ООН, совершили серьёзное нарушение Устава ООН, международного права и Договора о нераспространении ядерного оружия, атаковав мирные ядерные объекты Ирана. События этого утра возмутительны и будут иметь далеко идущие последствия... В соответствии с Уставом ООН и его положениями, допускающими законный ответ в целях самообороны, Иран сохраняет за собой все возможности для защиты своего суверенитета, интересов и народа", - написал глава иранского МИД.США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.

https://ria.ru/20250622/husity-2024572992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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