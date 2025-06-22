Тегеран официально обвинил США в ударах по своим объектам
Тегеран официально обвинил США в нападении на ядерные объекты
© Mehr News AgencyИран
© Mehr News Agency
Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн — РИА Новости. Иран не зафиксировал следов загрязнения после ударов США по ядерным объектам страны, заявил центр ядерной безопасности Ирана.
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"После преступного нападения США на ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане, осуществленных в нарушение международного права и норм, касающихся ядерной безопасности <...> центр провел анализ на предмет радиоактивного загрязнения этих объектов", — говорится в заявлении центра, которое приводит Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Иран впервые указал, что ядерные объекты подверглись нападению со стороны США. До этого ОАЭИ говорило о "врагах".
Центр ядерной безопасности Ирана указал, что "признаков загрязнения не зарегистрировано", и отметил, что заранее были приняты необходимые меры.
"Поэтому какой-либо угрозы населению близлежащих районов этих ядерных объектов нет", — отметил центр.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну" либо Иран ждут куда более серьезные последствия.
В парламенте Ирана заявили, что Тегеран ожидал атаки на ядерный объект в Фордо, поэтому провел эвакуацию, необратимого ущерба объекту не было. В Организации по атомной энергии страны подчеркнули, что Тегеран не намерен останавливать развитие ядерной отрасли после ударов.
Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал ее опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.
Глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил агрессию США против Ирана и назвал ее преступным безответственным актом, нарушающим нормы международного права, имеющим непредсказуемые последствия.
Конгрессмен-республиканец Томас Масси назвал удары США по Ирану противоречащими конституции, а конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес от штата Нью-Йорк заявила, что произошедшее является обоснованием для импичмента.
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