https://ria.ru/20250622/iran-2024567660.html

NYT назвала причину атаки Израиля на Иран

NYT назвала причину атаки Израиля на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

NYT назвала причину атаки Израиля на Иран

Американская разведка сочла, что удары Израиля по Ирану смогли отбросить его ядерную программу назад всего лишь на шесть месяцев, это стало одной из причин... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T05:44:00+03:00

2025-06-22T05:44:00+03:00

2025-06-22T05:44:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Американская разведка сочла, что удары Израиля по Ирану смогли отбросить его ядерную программу назад всего лишь на шесть месяцев, это стало одной из причин атаки США на Иран, пишет американская газета New York Times. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место. "Одной из причин, по которой США могли нанести удары по нескольким объектам в субботу, было то, что, по оценкам их разведывательных служб, израильские атаки отбросили ядерную программу Ирана всего на шесть месяцев назад", - пишет газета. По данным NYT, разведка также считает, что дальнейшие израильские атаки на Иран вряд ли нанесут больший ущерб.

https://ria.ru/20250622/tramp-2024559240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, космос - риа наука, иран, сша, исфахан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте