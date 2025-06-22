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Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности
Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности - РИА Новости, 22.06.2025
Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности
Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ряду ядерных объектов в исламской республике, ожидает, что международное... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T05:17:00+03:00
2025-06-22T05:17:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности после ударов по ряду ядерных объектов в исламской республике, ожидает, что международное сообщество осудит эти удары, говорится в заявлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "Мы ждем, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав. Организация по атомной энергии Ирана заверяет великую иранскую нацию, что, несмотря на злые заговоры ее врагов, усилиями тысяч ее ученых она не допустит остановки развития национальной ядерной промышленности", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале ОАЭИ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну". Агентство Fars со ссылкой на власти Ирана сообщило, что ядерные объекты в иранском Исфахане и Фордо подвергались воздушным ударам. Член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи ранее заявил, что Иран переместил все свои "обогащенные ядерные материалы" в безопасное место.
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В мире, Космос - РИА Наука, Иран, США, Исфахан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Иран не намерен останавливать развитие ядерной промышленности
ОАЭИ: Иран не намерен останавливать ядерную промышленность после ударов США