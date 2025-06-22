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Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы

Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы - РИА Новости, 22.06.2025

Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы

Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:05:00+03:00

2025-06-22T04:05:00+03:00

2025-06-22T08:34:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars в Telegram-канале. "Часом ранее - после того, как были задействованы средства противовоздушной обороны города в Фордо, жители Кума слышали несколько взрывов за пределами города", - написало агентство. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана, в том числе против объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кум, сша, иран, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране