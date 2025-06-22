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Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы - РИА Новости, 22.06.2025
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04:05 22.06.2025 (обновлено: 08:34 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran-2024561140.html
Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы
Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы - РИА Новости, 22.06.2025
Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы
Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:05:00+03:00
2025-06-22T08:34:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars в Telegram-канале. "Часом ранее - после того, как были задействованы средства противовоздушной обороны города в Фордо, жители Кума слышали несколько взрывов за пределами города", - написало агентство. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана, в том числе против объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.
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В мире, Кум, США, Иран, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Жители города неподалеку от объекта в Фордо слышали взрывы

Жители города Кум, недалеко от иранского ядерного объекта, слышали взрывы

© AP Photo / Vahid SalemiИран
Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Иран. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Жители города Кум, расположенного неподалеку от иранского ядерного объекта в Фордо, слышали взрывы, передает агентство Fars в Telegram-канале.
"Часом ранее - после того, как были задействованы средства противовоздушной обороны города в Фордо, жители Кума слышали несколько взрывов за пределами города", - написало агентство.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешной операции американской армии против ядерных объектов Ирана, в том числе против объектов в Натанзе, Фордо и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп поздравил американских военных с успешной бомбардировкой Ирана
Вчера, 02:58
 
В миреКумСШАИранДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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