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В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет - РИА Новости, 22.06.2025
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет
Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:15:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Ранее в воскресенье, сирены воздушной тревоги звучали практически на всей территории Израиля в связи с ракетной атакой Ирана, которая стала первой после ночного удара США по ядерным объектам Исламской республики. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве прозвучало множество взрывов."Более 10 мест прилетов, мы на местах, откуда были получены сообщения", - приводит телеканал слова начальника Службы скорой помощи Израиля.
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израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет
Иран выпустил около 20 ракет по Израилю, медбригады выехали на места прилетов