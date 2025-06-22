Рейтинг@Mail.ru
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:15 22.06.2025 (обновлено: 09:28 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/iran--2024576597.html
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет - РИА Новости, 22.06.2025
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет
Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T08:15:00+03:00
2025-06-22T09:28:00+03:00
израиль
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7b2dd26feee14356a7d3fedafa59fd3.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Ранее в воскресенье, сирены воздушной тревоги звучали практически на всей территории Израиля в связи с ракетной атакой Ирана, которая стала первой после ночного удара США по ядерным объектам Исламской республики. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве прозвучало множество взрывов."Более 10 мест прилетов, мы на местах, откуда были получены сообщения", - приводит телеканал слова начальника Службы скорой помощи Израиля.
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585819_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eadc7f07a827483afc01abc7388e685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша
Израиль, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, США
В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

Иран выпустил около 20 ракет по Израилю, медбригады выехали на места прилетов

© AP Photo / Baz RatnerСпасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Хайфе, Израиль
Спасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Хайфе, Израиль - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo / Baz Ratner
Спасатели и пожарные на месте ракетного удара Ирана в Хайфе, Израиль
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Ранее в воскресенье, сирены воздушной тревоги звучали практически на всей территории Израиля в связи с ракетной атакой Ирана, которая стала первой после ночного удара США по ядерным объектам Исламской республики. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве прозвучало множество взрывов.
"Более 10 мест прилетов, мы на местах, откуда были получены сообщения", - приводит телеканал слова начальника Службы скорой помощи Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Иран готов обрушить все
18 июня, 08:00
 
ИзраильИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала