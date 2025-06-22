https://ria.ru/20250622/iran--2024576597.html

В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет - РИА Новости, 22.06.2025

В Израиле заявили, что Иран выпустил около 20 ракет

Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T08:15:00+03:00

2025-06-22T08:15:00+03:00

2025-06-22T09:28:00+03:00

израиль

иран

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024585819_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c7b2dd26feee14356a7d3fedafa59fd3.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 июн - РИА Новости. Иран выпустил порядка 20 ракет по Израилю в ходе утренней атаки, медицинские бригады выехали в 10 мест предполагаемых прилетов, сообщил 12-й канал израильского телевидения.Ранее в воскресенье, сирены воздушной тревоги звучали практически на всей территории Израиля в связи с ракетной атакой Ирана, которая стала первой после ночного удара США по ядерным объектам Исламской республики. Как убедился корреспондент РИА Новости, в Тель-Авиве прозвучало множество взрывов."Более 10 мест прилетов, мы на местах, откуда были получены сообщения", - приводит телеканал слова начальника Службы скорой помощи Израиля.

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

израиль

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, сша