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Хуситы пообещали поддержать Иран - РИА Новости, 22.06.2025
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07:10 22.06.2025 (обновлено: 08:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/husity-2024572992.html
Хуситы пообещали поддержать Иран
Хуситы пообещали поддержать Иран - РИА Новости, 22.06.2025
Хуситы пообещали поддержать Иран
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T07:10:00+03:00
2025-06-22T08:32:00+03:00
в мире
сша
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тегеран (город)
дональд трамп
ансар алла
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
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ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран в противостоянии с Израилем и США, говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла", переданном телеканалом Al Masirah. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо страну ждут куда более серьезные последствия. "Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в заявлении. "Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии, - добавило руководство хуситов. В свою очередь член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад написал в социальной сети Х, что "США должны понести ответственность за последствия ударов по Ирану". Он подтвердил готовность вооруженных сил хуситов возобновить атаки против кораблей США в Красном море в ответ на удары по Ирану, пригрозив "более сильным и широким ответом".
https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html
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сша
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Ансар Алла, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране
Хуситы пообещали поддержать Иран

Хуситы пообещали поддержать Иран в противостоянии с Израилем и США

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран в противостоянии с Израилем и США, говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла", переданном телеканалом Al Masirah.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо страну ждут куда более серьезные последствия.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США назвали решение Трампа атаковать Иран нарушением верховенства закона
Вчера, 05:51
"Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в заявлении.
"Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии, - добавило руководство хуситов.
В свою очередь член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад написал в социальной сети Х, что "США должны понести ответственность за последствия ударов по Ирану". Он подтвердил готовность вооруженных сил хуситов возобновить атаки против кораблей США в Красном море в ответ на удары по Ирану, пригрозив "более сильным и широким ответом".
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп призвал Иран не отвечать на удары США
Вчера, 05:48
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампАнсар АллаВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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