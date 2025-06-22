Хуситы пообещали поддержать Иран
Хуситы пообещали поддержать Иран в противостоянии с Израилем и США
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран в противостоянии с Израилем и США, говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла", переданном телеканалом Al Masirah.
США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо страну ждут куда более серьезные последствия.
"Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в заявлении.
"Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии, - добавило руководство хуситов.
В свою очередь член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад написал в социальной сети Х, что "США должны понести ответственность за последствия ударов по Ирану". Он подтвердил готовность вооруженных сил хуситов возобновить атаки против кораблей США в Красном море в ответ на удары по Ирану, пригрозив "более сильным и широким ответом".
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