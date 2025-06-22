https://ria.ru/20250622/husity-2024572992.html

Хуситы пообещали поддержать Иран

Хуситы пообещали поддержать Иран - РИА Новости, 22.06.2025

Хуситы пообещали поддержать Иран

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T07:10:00+03:00

2025-06-22T07:10:00+03:00

2025-06-22T08:32:00+03:00

в мире

сша

иран

тегеран (город)

дональд трамп

ансар алла

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

удар сша по ядерным объектам в иране

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921500387_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9c2629204bdd5c7e3c7cc8fcd264fef9.jpg

ДОХА, 22 июн - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) осудило удары США по ядерным объектам Ирана и пообещало поддержать Тегеран в противостоянии с Израилем и США, говорится в заявлении политбюро "Ансар Алла", переданном телеканалом Al Masirah. США в ночь на субботу нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо страну ждут куда более серьезные последствия. "Мы осуждаем и порицаем жестокую и трусливую агрессию США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана является вопиющим нарушением всех международных законов и конвенций, представляет собой опасную эскалацию, а также прямую угрозу региональной и международной безопасности и миру", - отмечается в заявлении. "Мы заявляем о своей поддержке Исламской Республики Иран — ее руководства, народа и армии — в противостоянии сионистской и американской агрессии, - добавило руководство хуситов. В свою очередь член политбюро "Ансар Алла" Хузам аль-Асад написал в социальной сети Х, что "США должны понести ответственность за последствия ударов по Ирану". Он подтвердил готовность вооруженных сил хуситов возобновить атаки против кораблей США в Красном море в ответ на удары по Ирану, пригрозив "более сильным и широким ответом".

https://ria.ru/20250622/ssha-2024567973.html

https://ria.ru/20250622/tramp-2024567871.html

сша

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, ансар алла, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране