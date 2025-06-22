https://ria.ru/20250622/gladkov-2024684947.html

Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025

Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области

Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T19:06:00+03:00

2025-06-22T19:06:00+03:00

2025-06-22T20:32:00+03:00

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20250609/ukraina-2021838654.html

белгородская область

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Станислав Ванд

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков