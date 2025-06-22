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Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
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19:06 22.06.2025 (обновлено: 20:32 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/gladkov-2024684947.html
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области
Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:06:00+03:00
2025-06-22T20:32:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021838654.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области

Гладков: при атаке дронов ВСУ на машину скорой и автобус ранены 4 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
  • В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон нанес целенаправленный удар по машине скорой помощи.
  • Врач, фельдшер и водитель получили ранения.
  • Их направили в областную клиническую больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.
  • Автомобиль получил повреждения.
  • Второй беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель.
  • Пациента с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги доставили в больницу бойцы самообороны.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
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