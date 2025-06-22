https://ria.ru/20250622/gladkov-2024684947.html
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области
Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T19:06:00+03:00
2025-06-22T19:06:00+03:00
2025-06-22T20:32:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 июн — РИА Новости. Украинские дроны атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Украинские боевики наносят удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20250609/ukraina-2021838654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков
Дроны ВСУ атаковали машину скорой помощи и автобус в Белгородской области
Гладков: при атаке дронов ВСУ на машину скорой и автобус ранены 4 человека