https://ria.ru/20250622/garegin--2024640931.html

Католикос всех армян высказался об антицерковной кампании властей

Католикос всех армян высказался об антицерковной кампании властей - РИА Новости, 22.06.2025

Католикос всех армян высказался об антицерковной кампании властей

Католикос всех армян Гарегин II заявил, что нападки властей Армении на церковь угрожают национальному единству и являются ударом по государственности. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T14:36:00+03:00

2025-06-22T14:36:00+03:00

2025-06-22T14:36:00+03:00

никол пашинян

гарегин ii

армянская апостольская церковь

россия

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 июн - РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил, что нападки властей Армении на церковь угрожают национальному единству и являются ударом по государственности. "Сегодня мы переживаем тревожные дни. На фоне многочисленных фундаментальных проблем, стоящих перед нашей страной, вместо усилий по объединению продолжаются прискорбные действия, направленные на раскол общества. Развязанная властями антицерковная кампания представляет собой серьезную угрозу нашему национальному единству, внутренней стабильности нашей страны и является прямым ударом по государственности", - заявил Гарегин II в ходе церковной службы, приуроченной к празднику Святого Эчмиадзина. В связи с праздником в духовный центр Армянской апостольской церкви - Первопрестольный Святой Эчмиадзин - прибыли тысячи верующих, которые приветствовали католикоса всех армян. Ранее премьер Армении Никол Пашинян разместил оскорбительные посты в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), в том числе использовал ненормативную лексику, выражая недовольство иерархами Армянской апостольской церкви. С аналогичными заявлениями выступила также его супруга. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер подытожил свои публикации, предложив изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Второго июня Верховный духовный совет Армянской апостольской церкви заявил, что Пашинян начал очередную кампанию против ААЦ, используя оскорбительные высказывания и обвинения, не подобающие государственному деятелю. В заявлении совета отмечалось, что такая позиция продиктована политическими целями и является попыткой принизить авторитет Армянской церкви и ее духовенства, пользующихся уважением в национальной жизни и на международной арене. В ААЦ предупредили о разрушительных последствиях борьбы против национальных ценностей и церкви и призвали компетентные государственные органы "пресечь эту незаконную и недальновидную политику премьер-министра". Отношения между Армянской апостольской церковью и действующими властями Армении в настоящее время напряжены. В апреле католикос всех армян Гарегин II заявил, что сделанный им в декабре 2020 года после эскалации конфликта в Карабахе призыв к премьеру страны Николу Пашиняну уйти в отставку "не ограничен временем". До этого, в июне 2021 года, Пашинян пригрозил революцией армянскому духовенству. В церкви назвали это заявление предосудительным, неразумным и неподобающим.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

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никол пашинян, гарегин ii, армянская апостольская церковь, россия, армения, в мире