https://ria.ru/20250622/dubin-2024641960.html

Михаил Дубин: "Честный знак" стал цифровым зеркалом рынка

Михаил Дубин: "Честный знак" стал цифровым зеркалом рынка - РИА Новости, 22.06.2025

Михаил Дубин: "Честный знак" стал цифровым зеркалом рынка

Государство всерьез взялось за борьбу с нелегальным оборотом товаров и успехи налицо – экономический эффект за годы работы системы "Честный знак" превысил один... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:00:00+03:00

2025-06-22T15:00:00+03:00

2025-06-22T15:00:00+03:00

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Государство всерьез взялось за борьбу с нелегальным оборотом товаров и успехи налицо – экономический эффект за годы работы системы "Честный знак" превысил один триллион рублей. В интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий единого оператора государственной маркировки "Честный знак" Михаил Дубин рассказал, как недобросовестные производители и продавцы пытаются обойти маркировку и почему подделывать этот QR-код бесполезно. Беседовали Диляра Солнцева и Арина Ткаченко.– Системе "Честный знак" исполняется шесть лет – насколько она помогла снизить контрафакт за эти годы?– Одна из задач системы – это борьба с нелегальным оборотом. За время действия системы доля нелегального оборота существенно снизилась с почти 26% в целом по отраслям, до менее 9%. Динамика существенная экономический эффект за это время превысил 1,2 триллиона рублей.Другая сторона – это качество и безопасность для потребителя. Есть сценарий проактивный, когда люди могут проверять код через приложение в смартфоне, по QR-коду могут отследить путь товара от производства до магазина, смотреть различные документации, оставлять жалобы, бронировать лекарства и так далее.А с прошлого года мы внедряем разрешительный режим работы кассы. То есть в момент, когда вы подходите в магазин, и товар сканируется на кассе, происходит обращение к системе и проверка по целому ряду сценариев. Это максимальное время установлено законом полторы секунды, в реальности оно в три-четыре раза меньше. То есть вы даже не знаете о том, что за это время проверен срок годности.Например, по молочной продукции за год, то есть с прошлого апреля по апрель этого года в 41 раз сократилось количество продаж просроченной молочной продукции в России в целом.Или проверяется уплачен или не уплачен акциз на пачку сигарет, разрешена ли продажа данной партии. Если нет, регулятор может мгновенно блокировать ее продажу по всей стране.– А есть все же случаи, когда удается пробить просроченные продукты?– Сегодня работает законодательство так, что система дает подсказку кассиру, и дальше все зависит от того, как настроена товаро-учетная система. Например, в сетевой рознице у кассира нет вариантов выбирать, там везде заблокирована возможность. На несетевом уровне все мелко, все равно человек может нажать на кнопку "Продать". Для того, чтобы такого не происходило, будут определенные функциональные доработки. Я думаю, что вместе с правительством в этом направлении мы будем двигаться. И разрабатывается еще такой инструмент – "автоштраф", по аналогии со штрафами за нарушения на дорогах, которые приходят автоматически. То есть, если система говорит, что продать нельзя, а а товар все-таки продают, то все эти действия юридически значимы, все записаны и юрлица придет автоматически штраф.– В каком размере он может быть?– Это уже вопрос к регуляторам. Мое личное мнение, что этот штраф должен быть соизмерим с экономической выгодой, которая получается от конкретного действия. Больше всего сейчас таких случаев мы видим в продаже табака по объективным причинам, потому что там очень высокий процент акциза в цене.– Но будут именно продавцов штрафовать, не производителей?– Да, это в первую очередь касается, конечно, продавцов.– А производители пытаются обойти систему "Честный знак"?– С точки зрения экономической мотивации и жадности, наверное, всегда присутствует такой вектор. Но мы же, когда внедряем систему, всегда соблюдаем баланс – из риска того, что кто-то может обойти, нарушить, остальному легальному рынку не хочется создавать избыточных затрат. Поэтому всегда есть треугольник: государство, бизнес и потребитель. Мы заинтересованы в том, чтобы все получали положительный эффект. У государства - дополнительные налоги и сборы, то есть экономический эффект. У бизнеса - дополнительный рынок и прибыль, А для потребителей – это защита жизни и здоровья, то есть безопасность.– Насколько "Честный знак" удорожает товар?– Внедрение маркировки на каждую товарную группу занимает два-три года. И это дает минимальный перенос на цены. То есть на полке мы не увидим ни одного товара, на который цена выросла больше, чем на 1% из-за маркировки.– Назовите топ-3 категории товаров, где чаще всего пытаются нарушить маркировку?– Нарушения есть в молочной продукции, табаке, в обуви и легкой промышленности. Например, есть ряд юрлиц, которые имитирируют под российских производителей, используют лазейки, которые созданы для легальной розницы, используют некорректные разрешительные документы. То есть, мы видим, несмотря на то, что есть отличная динамика по сокращению нелегального оборота, есть еще возможности для улучшения функционала и нормативной базы. Система – это не панацея, система – это зеркало, это цифровой слепок рынка. Дальше в это зеркало смотрятся люди, смотрят регуляторы, и решают, что можно улучшить и поправить.– Есть новые категории товаров, на которые может распространиться система, обсуждаются они сейчас?– Да, обсуждаются, но я хлеб у регуляторов не буду забирать. Потому, что мы оператор - наша задача, чтобы система работала. Сейчас все больше ресурсов уходит на расширение функционала системы и на то, чтобы эти данные использовались. Мы на сегодня интегрированы с 25 ведомствами в автоматическом режиме, они получают массив наших данных в автоматическом режиме.– Можно ли подделать сам "Честный знак" и нанести его на товар?– Сам код, подделать, конечно, можно, но это ничего не даст – потому что это гиперссылка на строку в базе данных, и в этой строке еще большое-большое количество разных переменных значений, и вся информация содержится только целиком в этой строке. То есть, картинку скопировать можно, но она не даст знания всего остального, которое есть в системе – кому этот товар сейчас должен принадлежать, сроки годности, разрешительные документации и прочее. И на кассе такой код не считается.– По сути вы являетесь огромным дата-центром с информацией, которую могут пользоваться как и обычные люди, так бизнес, и органы власти?– Ровно так – наша задача собирать большое количество данных и превращать их в инструменты государства для бизнеса.– Оборудование и ПО у вас российское?– Да, и серверы, и ПО - всё отечественное, все свое.– Кибератаки случаются?– Да, DDoS-атаки на наши серверы случаются, последняя крупная была два года назад. Тогда полтора дня система была в "подвешенном" состоянии, но мы делаем выводы из каждой атаки.– Есть ли интерес у других стран к вашим решениям?– Мы видим интерес к технологии в странах ЕврАзЭС, некоторые уже начали внедрять ее на своем рынке. Что касается других стран, обсуждения идут, определенный интерес проявляют ряд дружественных стран.

https://ria.ru/20250601/kategorii-2020305645.html

https://ria.ru/20250416/rossiya-2011489006.html

https://ria.ru/20250211/markirovka-1998518322.html

https://ria.ru/20240813/chestnyy_znak-1965897882.html

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