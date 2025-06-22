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В ДНР при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей
В ДНР при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей - РИА Новости, 22.06.2025
В ДНР при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей
Шесть мирных жителей пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T21:57:00+03:00
2025-06-22T21:57:00+03:00
2025-06-22T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Шесть мирных жителей пострадали в воскресенье в ДНР в результате киевской агрессии, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Шесть мирных жителей республики пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - написал Пушилин Telegram-канале. По его словам, в Петровском районе Донецка при детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса пострадали мужчины 1994, 1966 и 1994 годов рождения. В Никитовском районе Горловки в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ мужчины 1965 и 1987 годов рождения получили ранения средней степени тяжести, а также пострадала женщина 1966 года рождения. По его словам, всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Пушилин добавил, что со стороны ВСУ в воскресенье было совершено шесть вооруженных атак, применялась ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА.
https://ria.ru/20250513/dnr-2016765626.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
В ДНР при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей
Пушилин: шесть мирных жителей пострадали в ДНР в результате киевской агрессии