https://ria.ru/20250622/direktor-2024706084.html

Директора парка львов "Тайган" начали оперировать

Директора парка львов "Тайган" начали оперировать - РИА Новости, 22.06.2025

Директора парка львов "Тайган" начали оперировать

Директор крымского сафари-парка "Тайган", пострадавший при нападении льва, жив и находится на операции, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T23:02:00+03:00

2025-06-22T23:02:00+03:00

2025-06-22T23:02:00+03:00

россия

олег зубков

сафари-парк "тайган"

республика крым

происшествия

животные

дикие животные

лев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909372911_75:0:2432:1326_1920x0_80_0_0_3399b59b1ae7c7bbe5d05ecc9d6cdef2.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган", пострадавший при нападении льва, жив и находится на операции, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка. Ранее в воскресенье крымское следственное управление СК РФ сообщило, что Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка. "На человека было совершенно нападение львом… Он жив и сейчас находится на операции", - сообщили в пресс-службе, пожелав Зубкову скорейшего выздоровления. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250622/direktor-2024697184.html

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, олег зубков, сафари-парк "тайган", республика крым, происшествия, животные, дикие животные, лев