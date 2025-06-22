https://ria.ru/20250622/direktor-2024706084.html
Директора парка львов "Тайган" начали оперировать
Директора парка львов "Тайган" начали оперировать - РИА Новости, 22.06.2025
Директора парка львов "Тайган" начали оперировать
Директор крымского сафари-парка "Тайган", пострадавший при нападении льва, жив и находится на операции, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T23:02:00+03:00
2025-06-22T23:02:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Директор крымского сафари-парка "Тайган", пострадавший при нападении льва, жив и находится на операции, сообщили журналистам в пресс-службе зоопарка. Ранее в воскресенье крымское следственное управление СК РФ сообщило, что Олег Зубков получил множественные травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка. "На человека было совершенно нападение львом… Он жив и сейчас находится на операции", - сообщили в пресс-службе, пожелав Зубкову скорейшего выздоровления. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250622/direktor-2024697184.html
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россия, олег зубков, сафари-парк "тайган", республика крым, происшествия, животные, дикие животные, лев
Россия, Олег Зубков, Сафари-парк "Тайган", Республика Крым, Происшествия, Животные, Дикие животные, лев
Директора парка львов "Тайган" начали оперировать
Директора "Тайгана", пострадавшего при нападении льва, начали оперировать