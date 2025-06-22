https://ria.ru/20250622/direktor-2024697184.html

Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое

Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое - РИА Новости, 22.06.2025

Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое

Состояние директора парка "Тайган" Олега Зубкова, получившего травмы в результате нападения льва, тяжелое, он госпитализирован, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:18:00+03:00

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2025-06-22T21:21:00+03:00

республика крым

белогорск

россия

олег зубков

олег крючков

происшествия

сафари-парк "тайган"

животные

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Состояние директора парка "Тайган" Олега Зубкова, получившего травмы в результате нападения льва, тяжелое, он госпитализирован, сообщил минздрав региона. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь, сообщил ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков. СУСК сообщил, что он был травмирован в результате нападения льва. "В настоящее время владелец парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница". Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В город Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Семашко", - сообщили в минздраве Крыма. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250527/zoopark-2019438863.html

республика крым

белогорск

россия

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республика крым, белогорск, россия, олег зубков, олег крючков, происшествия, сафари-парк "тайган", животные, дикие животные, лев