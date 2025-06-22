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Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое - РИА Новости, 22.06.2025
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21:18 22.06.2025 (обновлено: 21:21 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/direktor-2024697184.html
Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое
Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое - РИА Новости, 22.06.2025
Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое
Состояние директора парка "Тайган" Олега Зубкова, получившего травмы в результате нападения льва, тяжелое, он госпитализирован, сообщил минздрав региона. РИА Новости, 22.06.2025
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2025-06-22T21:21:00+03:00
республика крым
белогорск
россия
олег зубков
олег крючков
происшествия
сафари-парк "тайган"
животные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Состояние директора парка "Тайган" Олега Зубкова, получившего травмы в результате нападения льва, тяжелое, он госпитализирован, сообщил минздрав региона. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь, сообщил ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков. СУСК сообщил, что он был травмирован в результате нападения льва. "В настоящее время владелец парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница". Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В город Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Семашко", - сообщили в минздраве Крыма. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250527/zoopark-2019438863.html
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республика крым, белогорск, россия, олег зубков, олег крючков, происшествия, сафари-парк "тайган", животные, дикие животные, лев
Республика Крым, Белогорск, Россия, Олег Зубков, Олег Крючков, Происшествия, Сафари-парк "Тайган", Животные, Дикие животные, лев
Состояние директора парка "Тайган" оценивают как тяжелое

Состояние владельца "Тайгана" Зубкова после нападения льва оценивают как тяжелое

© Олег Зубков/YoutubeОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Олег Зубков/Youtube
Олег Зубков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости. Состояние директора парка "Тайган" Олега Зубкова, получившего травмы в результате нападения льва, тяжелое, он госпитализирован, сообщил минздрав региона.
Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь, сообщил ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков. СУСК сообщил, что он был травмирован в результате нападения льва.
«
"В настоящее время владелец парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в ГБУЗ РК "Белогорская центральная районная больница". Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В город Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Семашко", - сообщили в минздраве Крыма.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Республика КрымБелогорскРоссияОлег ЗубковОлег КрючковПроисшествияСафари-парк "Тайган"ЖивотныеДикие животныелев
 
 
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