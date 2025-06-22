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Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице

Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице - РИА Новости, 22.06.2025

Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице

Пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова решили оперировать в Белогорской больнице, состояние тяжелое, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T21:12:00+03:00

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2025-06-22T21:22:00+03:00

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова решили оперировать в Белогорской больнице, состояние тяжелое, сообщил в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва. "Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое", - написал Крючков.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

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республика крым, олег крючков, олег зубков, происшествия, россия, животные, дикие животные, лев