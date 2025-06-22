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Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице - РИА Новости, 22.06.2025
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21:12 22.06.2025 (обновлено: 21:22 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/direktor-2024696715.html
Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице
Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице - РИА Новости, 22.06.2025
Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице
Пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова решили оперировать в Белогорской больнице, состояние тяжелое, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 22.06.2025
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2025-06-22T21:22:00+03:00
республика крым
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова решили оперировать в Белогорской больнице, состояние тяжелое, сообщил в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва. &quot;Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое&quot;, - написал Крючков.Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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республика крым, олег крючков, олег зубков, происшествия, россия, животные, дикие животные, лев
Республика Крым, Олег Крючков, Олег Зубков, Происшествия, Россия, Животные, Дикие животные, лев
Директора парка львов "Тайган" решили оперировать в Белогорской больнице

Главу "Тайгана" Зубкова прооперируют в Белогорской больнице после нападения льва

© Олег Зубков/YoutubeОлег Зубков
Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Олег Зубков/Youtube
Олег Зубков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Пострадавшего от нападения льва директора парка "Тайган" Олега Зубкова решили оперировать в Белогорской больнице, состояние тяжелое, сообщил в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" получил множественные травмы в результате нападения льва.
«

"Идет операция, было принято решение врачами санавиации оперировать на месте, в Белогорске. Состояние тяжелое", - написал Крючков.

Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Республика КрымОлег КрючковОлег ЗубковПроисшествияРоссияЖивотныеДикие животныелев
 
 
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