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Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва
Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва - РИА Новости, 22.06.2025
Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва
Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУ СК региона. РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:50:00+03:00
2025-06-22T20:50:00+03:00
2025-06-22T21:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Директор парка львов в Крыму Олег Зубков получил травмы в результате нападения льва, он в реанимации, ведется проверка, сообщил СУ СК региона.Ранее в воскресенье советник главы Крыма Олег Крючков сообщал о том, что директор парка "Тайган" пострадал в результате инцидента, ему оказывается помощь."Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание. В настоящее время он находится в реанимации", — говорится в сообщении.Следователем организована проверка на предмет статей УК РФ № 238 ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей") и № 143 ("Нарушение правил охраны труда"). Проводятся неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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республика крым, следственный комитет россии (ск рф), олег зубков, олег крючков, россия, происшествия, животные, дикие животные, лев
Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ), Олег Зубков, Олег Крючков, Россия, Происшествия, Животные, Дикие животные, лев
Директор парка "Тайган" находится в реанимации после нападения льва
На директора крымского парка "Тайган" Зубкова напал лев, он в реанимации