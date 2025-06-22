https://ria.ru/20250622/direktor-2024695371.html

Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва

Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва - РИА Новости, 22.06.2025

Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва

Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:48:00+03:00

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республика крым

олег зубков

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белогорский район

происшествия

животные

дикие животные

лев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.

https://ria.ru/20241016/lvy-1978375538.html

республика крым

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республика крым, олег зубков, олег крючков, белогорский район, происшествия, животные, дикие животные, лев