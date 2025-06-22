Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва
Директор парка "Тайган" в Крыму Зубков пострадал в результате инцидента
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
- Директор парка получил множественные травмы при нападении льва, уточнили в СУСК.
- Хищник напал на Зубкова во время кормления.
- Мужчина смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.
- Сейчас он находится в реанимации.
- Зубкова госпитализировали в Белогорскую центральную районную больницу, добавили в минздраве региона.
- Сейчас директор парка в тяжелом состоянии.
- После стабилизации состояния, Зубкова планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
- Следователи организовали проверку инцидента.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.
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