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Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва - РИА Новости, 22.06.2025
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20:48 22.06.2025 (обновлено: 21:42 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/direktor-2024695371.html
Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва
Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва - РИА Новости, 22.06.2025
Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва
Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. РИА Новости, 22.06.2025
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республика крым
олег зубков
олег крючков
белогорский район
происшествия
животные
дикие животные
лев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале. Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.
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республика крым
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республика крым, олег зубков, олег крючков, белогорский район, происшествия, животные, дикие животные, лев
Республика Крым, Олег Зубков, Олег Крючков, Белогорский район, Происшествия, Животные, Дикие животные, лев
Директор парка львов "Тайган" в Крыму пострадал при нападении льва

Директор парка "Тайган" в Крыму Зубков пострадал в результате инцидента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДиректор сафари-парка "Тайган" Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят
Директор сафари-парка Тайган Олег Зубков держит на руках новорожденных амурских тигрят - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Директор парка "Тайган" Олег Зубков пострадал в результате инцидента, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
  • Директор парка получил множественные травмы при нападении льва, уточнили в СУСК.
  • Хищник напал на Зубкова во время кормления.
  • Мужчина смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание.
  • Сейчас он находится в реанимации.
  • Зубкова госпитализировали в Белогорскую центральную районную больницу, добавили в минздраве региона.
  • Сейчас директор парка в тяжелом состоянии.
  • После стабилизации состояния, Зубкова планируют перевести в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко.
  • Следователи организовали проверку инцидента.
Парк "Тайган" — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Он находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных.
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Республика КрымОлег ЗубковОлег КрючковБелогорский районПроисшествияЖивотныеДикие животныелев
 
 
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