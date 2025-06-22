Рейтинг@Mail.ru
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ* - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 22.06.2025 (обновлено: 20:23 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/damask-2024692252.html
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ* - РИА Новости, 22.06.2025
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*
Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:22:00+03:00
2025-06-22T20:23:00+03:00
в мире
дамаск (город)
сирия
россия
исламское государство*
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024689208_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6ff5d2fa6d11df70527d30040669540.jpg
БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии. "Боевик, принадлежащий к террористической организации ИГ*, ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла в столице Дамаске, открыл огонь", - говорится в заявлении. Затем он привел в действие бомбу, цитирует агентство сообщение МВД Сирии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20250622/damask-2024685667.html
дамаск (город)
сирия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Теракт в церкви в Дамаске
Теракт в церкви в Дамаске
2025-06-22T20:22
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024689208_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_87688d67c4398f09884a17930b1a7929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дамаск (город), сирия, россия, исламское государство*
В мире, Дамаск (город), Сирия, Россия, Исламское государство*
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*

SANA: напавший на церковь в Дамаске боевик входил в состав группировки ИГ

Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии.
"Боевик, принадлежащий к террористической организации ИГ*, ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла в столице Дамаске, открыл огонь", - говорится в заявлении.
Затем он привел в действие бомбу, цитирует агентство сообщение МВД Сирии.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
На месте взрыва в церкви в районе Дувейла в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
СМИ сообщили о более чем 20 погибших при теракте в Дамаске
Вчера, 19:55
 
В миреДамаск (город)СирияРоссияИсламское государство*
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала