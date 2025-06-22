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Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ* - РИА Новости, 22.06.2025
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*
Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T20:22:00+03:00
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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии. "Боевик, принадлежащий к террористической организации ИГ*, ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла в столице Дамаске, открыл огонь", - говорится в заявлении. Затем он привел в действие бомбу, цитирует агентство сообщение МВД Сирии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Теракт в церкви в Дамаске
Теракт в церкви в Дамаске
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в мире, дамаск (город), сирия, россия, исламское государство*
В мире, Дамаск (город), Сирия, Россия, Исламское государство*
Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*
SANA: напавший на церковь в Дамаске боевик входил в состав группировки ИГ