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Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*

Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ* - РИА Новости, 22.06.2025

Напавший на церковь в Дамаске террорист входил в состав ИГ*

Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:22:00+03:00

2025-06-22T20:22:00+03:00

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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Террорист, напавший на церковь в районе Дувейла в Дамаске, входил в состав террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на заявление МВД Сирии. "Боевик, принадлежащий к террористической организации ИГ*, ворвался в церковь святого Илии в районе Дувейла в столице Дамаске, открыл огонь", - говорится в заявлении. Затем он привел в действие бомбу, цитирует агентство сообщение МВД Сирии.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20250622/damask-2024685667.html

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Теракт в церкви в Дамаске Теракт в церкви в Дамаске 2025-06-22T20:22 true PT0M10S

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