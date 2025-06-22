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Эксперт предупредил о штрафе за засыпку канавы на даче

Эксперт предупредил о штрафе за засыпку канавы на даче - РИА Новости, 22.06.2025

Эксперт предупредил о штрафе за засыпку канавы на даче

Гражданам РФ за самовольную засыпку канавы может грозить штраф от 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T02:47:00+03:00

2025-06-22T02:47:00+03:00

2025-06-22T02:47:00+03:00

общество

россия

дмитрий бондарь

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Гражданам РФ за самовольную засыпку канавы может грозить штраф от 5 тысяч рублей, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Как объяснил эксперт, по федеральному закону "Об автомобильных дорогах" боковой ров относится к сооружениям дороги. Это значит, что обязанность строить и обслуживать ров лежит на том, кому принадлежит дорога. Сроки очистки и глубину рва диктуют своды правил к автомобильным дорогам: обычно не глубже 1,2 метра с уклоном дна не менее 3 и выходом к естественному понижению. "Забитый ров или "тупиковая яма", где вода стоит неделями, считается нарушением содержания дороги. Самовольная засыпка канавы квалифицируется как самоуправство (статья 19.1 КоАП РФ, штраф до 300 рублей) и одновременно может тянуть на самовольный захват земли (статья 7.1 КоАП РФ, штраф от 5 тысяч рублей или 1–1,5 % кадастровой стоимости земли)", - рассказал Бондарь. Эксперт отметил, что если из-за засыпанного рва затопило соседа или размыло полотно, то забивший канаву гражданин будет обязан возместить причиненный ущерб по Гражданскому кодексу РФ. "Чиновник, чьи дороги стоят в воде, рискует получить представление прокуратуры и персональный штраф – такие решения регулярно публикуют мировые судьи", - добавил Бондарь. Кроме того, эксперт дал рекомендации гражданам, которые столкнулись с засыпанным рвом. "Жителю, столкнувшемуся с отсутствием канавы, следует подать заявление в муниципалитет или правление СНТ. Жалобу можно дублировать в ГИБДД и прокуратуру – дорожникам часто достаточно предписания, чтобы начались работы. Копать ров своими силами на земле общего пользования нельзя, но если нужен съезд на участок, следует оформить разрешение на примыкание: проект с трубой нужного диаметра согласовывает отдел архитектуры или балансодержатель дороги", - посоветовал Бондарь. Он напомнил, что дренажный ров - это гарантия того, что стены дома останутся сухими, а близлежащая дорога не превратится в болото.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий бондарь, гибдд мвд рф