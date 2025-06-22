https://ria.ru/20250622/bultov-2024373595.html
Памятник Знаменосцу Победы Григорию Булатову открыли в его родном городе
Памятник Знаменосцу Победы Григорию Булатову открыли в его родном городе - РИА Новости, 22.06.2025
Памятник Знаменосцу Победы Григорию Булатову открыли в его родном городе
Памятник красноармейцу Григорию Булатову, водрузившему Знамя Победы на Рейхстаг, открыли в его родном городе Слободском (Кировская область), торжественная... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T17:18:00+03:00
2025-06-22T17:18:00+03:00
2025-06-22T17:28:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Памятник красноармейцу Григорию Булатову, водрузившему Знамя Победы на Рейхстаг, открыли в его родном городе Слободском (Кировская область), торжественная церемония прошла в День памяти и скорби.В прошлом году жители города обратились к депутату Госдумы Рахиму Азимову с просьбой помочь открыть мемориал. Как рассказали горожане, депутат поддержал идею, обеспечил финансирование и организовал работы по возведению памятника.Помимо Рахима Азимова, в церемонии открытия приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Этот памятник — не только история одного героя. Это часть большой работы по сохранению правды о Великой Отечественной войне и бессмертном подвиге нашего народа. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил этот год — Годом защитника Отечества", - сказал Рахим Азимов на торжественной церемонии открытия мемориала.Он назвал открытие монумента еще одним важным шагом "в сохранении нашей общей истории". Историческая память — основа нашего единства, подчеркнул депутат."В год 80-летия Победы в Слободском появился замечательный памятник уроженцу города — настоящему герою, который водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Хочу выразить слова благодарности всем, кто приложил руку к созданию этого памятника. Знаю, что это инициатива самих людей — горожан, жителей Слободского. Огромное спасибо нашему депутату Рахиму Азизбоевичу Азимову, который помог найти ресурсы для воплощения этой идеи в жизнь", - отметил в свою очередь губернатор Александр Соколов.Участники мероприятия почтили память Булатова и других героев минутой молчания – одновременно с Общероссийской минутой молчания, которая прошла в этом году в 12:15.Композиция памятника запечатлела момент водружения Знамени Победы на Рейхстаг. Для создания портретного образа Григория Булатова использовались его различные фотографии, в том числе из семейного архива. Правнук героя Демид Булатов отметил высокую степень сходства скульптурного изображения с архивными фото."Мой прадед — воплощение мужества и стойкости. Я горжусь его именем и обещаю быть достойным его памяти, передав её своим детям", - заявил он.Красноармеец Григорий Булатов был в составе группы бойцов, выдвинувшихся с боем 29 апреля 1945 года к Рейхстагу. Именно он, по свидетельствам очевидцев, "нес свернутое красное знамя, спрятанное под мышкой". Он и водрузил флаг над Рейхстагом в 14:25 30 апреля.Впрочем, официальная версия была другой: Знамя Победы водрузили уже 1 мая Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, что запечатлено на знаменитой фотографии Евгения Халдея. Однако сам Кантария потом признавал: 30 апреля над Рейхтагом уже развевался красный флаг.
https://ria.ru/20250509/dnr-2016041324.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Мелитон Кантария, Госдума РФ, Россия, Слободской
Памятник Знаменосцу Победы Григорию Булатову открыли в его родном городе
В Кировской области открыли памятник водрузившему Знамя Победы Григорию Булатову
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Памятник красноармейцу Григорию Булатову, водрузившему Знамя Победы на Рейхстаг, открыли в его родном городе Слободском (Кировская область), торжественная церемония прошла в День памяти и скорби.
В прошлом году жители города обратились к депутату Госдумы Рахиму Азимову с просьбой помочь открыть мемориал. Как рассказали горожане, депутат поддержал идею, обеспечил финансирование и организовал работы по возведению памятника.
Помимо Рахима Азимова, в церемонии открытия приняли участие губернатор Кировской области Александр Соколов, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Этот памятник — не только история одного героя. Это часть большой работы по сохранению правды о Великой Отечественной войне и бессмертном подвиге нашего народа. Президент России Владимир Владимирович Путин объявил этот год — Годом защитника Отечества", - сказал Рахим Азимов на торжественной церемонии открытия мемориала.
Он назвал открытие монумента еще одним важным шагом "в сохранении нашей общей истории". Историческая память — основа нашего единства, подчеркнул депутат.
"В год 80-летия Победы в Слободском появился замечательный памятник уроженцу города — настоящему герою, который водрузил Знамя Победы над поверженным Рейхстагом. Хочу выразить слова благодарности всем, кто приложил руку к созданию этого памятника. Знаю, что это инициатива самих людей — горожан, жителей Слободского. Огромное спасибо нашему депутату Рахиму Азизбоевичу Азимову, который помог найти ресурсы для воплощения этой идеи в жизнь", - отметил в свою очередь губернатор Александр Соколов.
Участники мероприятия почтили память Булатова и других героев минутой молчания – одновременно с Общероссийской минутой молчания, которая прошла в этом году в 12:15.
Композиция памятника запечатлела момент водружения Знамени Победы на Рейхстаг. Для создания портретного образа Григория Булатова использовались его различные фотографии, в том числе из семейного архива. Правнук героя Демид Булатов отметил высокую степень сходства скульптурного изображения с архивными фото.
"Мой прадед — воплощение мужества и стойкости. Я горжусь его именем и обещаю быть достойным его памяти, передав её своим детям", - заявил он.
Красноармеец Григорий Булатов был в составе группы бойцов, выдвинувшихся с боем 29 апреля 1945 года к Рейхстагу. Именно он, по свидетельствам очевидцев, "нес свернутое красное знамя, спрятанное под мышкой". Он и водрузил флаг над Рейхстагом в 14:25 30 апреля.
Впрочем, официальная версия была другой: Знамя Победы водрузили уже 1 мая Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария, что запечатлено на знаменитой фотографии Евгения Халдея. Однако сам Кантария потом признавал: 30 апреля над Рейхтагом уже развевался красный флаг.