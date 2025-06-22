https://ria.ru/20250622/ataka-2024649337.html

В США рассказали, сколько задействовали самолетов при атаке на Иран

В США рассказали, сколько задействовали самолетов при атаке на Иран - РИА Новости, 22.06.2025

В США рассказали, сколько задействовали самолетов при атаке на Иран

В ударах США по ядерным объектам Ирана участвовали более 125 самолетов и разведывательная техника, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:23:00+03:00

2025-06-22T15:23:00+03:00

2025-06-22T16:26:00+03:00

в мире

сша

иран

объединенный комитет начальников штабов (сша)

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. В ударах США по ядерным объектам Ирана участвовали более 125 самолетов и разведывательная техника, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Дэн Кейн на брифинге в Пентагоне.Он добавил, что среди них были бомбардировщики B-2, истребители и самолеты-заправщики.США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя нападение США, заявил, что "дверь для дипломатии всегда должна быть открыта, но сейчас не тот случай". Атака США уже вызвала негативную реакцию на международном уровне. Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН. Москва ждет от МАГАТЭ честной реакции на события. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал удары США опасной эскалацией в регионе и прямой угрозой международному миру и безопасности.

https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

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в мире, сша, иран, объединенный комитет начальников штабов (сша), удар сша по ядерным объектам в иране