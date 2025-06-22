https://ria.ru/20250622/ataka-2024648924.html
В США рассказали подробности ударов по Ирану
В США рассказали подробности ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
В США рассказали подробности ударов по Ирану
Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:19:00+03:00
2025-06-22T15:19:00+03:00
2025-06-22T15:39:00+03:00
сша
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объединенный комитет начальников штабов (сша)
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для отвлечения внимания, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн."В пятницу и утром субботы с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2. Для эффекта неожиданности часть группировки последовала на запад и в сторону Тихого океана для отвлечения, о чем знали лишь несколько человек, участвовавших в планировании. Семь бомбардировщиков участвовали в ударах", - сказал Кейн журналистам в Пентагоне.По его словам, "миссия была строго засекречена".
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сша, иран, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша), удар сша по ядерным объектам в иране
США, Иран, В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США), Удар США по ядерным объектам в Иране
В США рассказали подробности ударов по Ирану
Кейн: ударившие по Ирану бомбардировщики B-2 вылетели с территории США