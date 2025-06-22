https://ria.ru/20250622/ataka-2024648924.html

В США рассказали подробности ударов по Ирану

В США рассказали подробности ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

В США рассказали подробности ударов по Ирану

Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T15:19:00+03:00

2025-06-22T15:19:00+03:00

2025-06-22T15:39:00+03:00

сша

иран

в мире

объединенный комитет начальников штабов (сша)

удар сша по ядерным объектам в иране

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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для отвлечения внимания, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн."В пятницу и утром субботы с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2. Для эффекта неожиданности часть группировки последовала на запад и в сторону Тихого океана для отвлечения, о чем знали лишь несколько человек, участвовавших в планировании. Семь бомбардировщиков участвовали в ударах", - сказал Кейн журналистам в Пентагоне.По его словам, "миссия была строго засекречена".

https://ria.ru/20250622/ataka-2024643812.html

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сша, иран, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша), удар сша по ядерным объектам в иране