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В США рассказали подробности ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
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15:19 22.06.2025 (обновлено: 15:39 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ataka-2024648924.html
В США рассказали подробности ударов по Ирану
В США рассказали подробности ударов по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025
В США рассказали подробности ударов по Ирану
Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T15:19:00+03:00
2025-06-22T15:39:00+03:00
сша
иран
в мире
объединенный комитет начальников штабов (сша)
удар сша по ядерным объектам в иране
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для отвлечения внимания, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн."В пятницу и утром субботы с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2. Для эффекта неожиданности часть группировки последовала на запад и в сторону Тихого океана для отвлечения, о чем знали лишь несколько человек, участвовавших в планировании. Семь бомбардировщиков участвовали в ударах", - сказал Кейн журналистам в Пентагоне.По его словам, "миссия была строго засекречена".
https://ria.ru/20250622/ataka-2024643812.html
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сша, иран, в мире, объединенный комитет начальников штабов (сша), удар сша по ядерным объектам в иране
США, Иран, В мире, Объединенный комитет начальников штабов (США), Удар США по ядерным объектам в Иране
В США рассказали подробности ударов по Ирану

Кейн: ударившие по Ирану бомбардировщики B-2 вылетели с территории США

© USAFБомбардировщик B-2 Spirit
Бомбардировщик B-2 Spirit - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© USAF
Бомбардировщик B-2 Spirit. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Бомбардировщики ВВС США, участвовавшие в ударах по ядерным объектам Ирана, вылетели с материковой части Соединенных Штатов, часть из них использовалась для отвлечения внимания, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США Дэн Кейн.
"В пятницу и утром субботы с континентальной части США вылетела большая группа бомбардировщиков B-2. Для эффекта неожиданности часть группировки последовала на запад и в сторону Тихого океана для отвлечения, о чем знали лишь несколько человек, участвовавших в планировании. Семь бомбардировщиков участвовали в ударах", - сказал Кейн журналистам в Пентагоне.
По его словам, "миссия была строго засекречена".
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В США неожиданно отреагировали на слова Медведева об атаке на Иран
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СШАИранВ миреОбъединенный комитет начальников штабов (США)Удар США по ядерным объектам в Иране
 
 
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