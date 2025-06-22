https://ria.ru/20250622/ataka-2024634420.html

Журналист вспомнил русскую пословицу после удара США по Ирану

Журналист вспомнил русскую пословицу после удара США по Ирану - РИА Новости, 22.06.2025

Журналист вспомнил русскую пословицу после удара США по Ирану

Журналист Чей Боуз раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападение на Иран. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:55:00+03:00

2025-06-22T13:55:00+03:00

2025-06-22T13:55:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

иран

удар сша по ядерным объектам в иране

чей боуз

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Журналист Чей Боуз раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападение на Иран. Об этом он написал в соцсети Х."Мы надеялись, что Трамп будет другим. Больше надеялись, чем на самом деле верили в это. Так ведь? Возможности постоянных государственных структур оказывать влияние, огромная лоббистская мощь, миллиарды, вливаемые в систему. В России говорят: "Бесплатный сыр бывает только в мышеловке", — отметил Боуз.Утром 22-го июня глава Белого дома сообщил, что американские ВВС нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Американский лидер утверждает, что целью атаки было ограничение ядерных возможностей Тегерана. По словам Трампа, ключевые объекты по обогащению урана были полностью уничтожены, теперь Иран должен заключить мир.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран оставляет за собой право на защиту своих интересов в виде самообороны. В ведомстве также подчеркнули, что США начали войну, ударив по иранским ядерным объектам.

https://ria.ru/20250622/starmer-2024617508.html

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