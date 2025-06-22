Рейтинг@Mail.ru
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 22.06.2025
https://ria.ru/20250622/ataka-2024608595.html
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли снарядами территорию Белгородской области более 80 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T11:44:00+03:00
2025-06-22T11:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
грайворон
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли снарядами территорию Белгородской области более 80 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт в шести районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 12 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, предприятии, объекте связи, сельхозпредприятии и девяти транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Пороз и Сподарюшино подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 59 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и нанесены удары девяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В Валуйском округе пять сел атакованы девятью дронами. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Грушевка совершены атаки трех беспилотников. В Шебекинском округе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html
белгородская область
украина
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, украина, грайворон, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Грайворон, Происшествия
Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

ВСУ обстреляли Белгородскую область более 80 снарядами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата в Белгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли снарядами территорию Белгородской области более 80 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт в шести районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 12 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, предприятии, объекте связи, сельхозпредприятии и девяти транспортных средствах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Пороз и Сподарюшино подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 59 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и нанесены удары девяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В Валуйском округе пять сел атакованы девятью дронами. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Грушевка совершены атаки трех беспилотников. В Шебекинском округе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Алаудинов рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Сумской области
20 июня, 08:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаГрайворонПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала