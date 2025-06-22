https://ria.ru/20250622/ataka-2024608595.html

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 22.06.2025

Гладков рассказал об обстрелах ВСУ в Белгородской области

Украинские военные за минувшие сутки обстреляли снарядами территорию Белгородской области более 80 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T11:44:00+03:00

2025-06-22T11:44:00+03:00

2025-06-22T11:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

грайворон

происшествия

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БЕЛГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли снарядами территорию Белгородской области более 80 раз, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт в шести районах области попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 87 боеприпасов и зафиксированы атаки 42 беспилотниками, из них 12 дронов были сбиты. Различные повреждения выявлены в пяти частных домовладениях, предприятии, объекте связи, сельхозпредприятии и девяти транспортных средствах. "В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Пороз и Сподарюшино подверглись пяти обстрелам, в ходе которых выпущено 23 боеприпаса, и совершена атака одного беспилотника. Обошлось без последствий. В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 59 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и нанесены удары девяти беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по пяти населенным пунктам совершены атаки пяти беспилотников. В Валуйском округе пять сел атакованы девятью дронами. В Волоконовском районе по сёлам Борисовка и Грушевка совершены атаки трех беспилотников. В Шебекинском округе по шести населенным пунктам выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки 15 беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250620/alaudinov--2024093147.html

белгородская область

украина

грайворон

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, грайворон, происшествия