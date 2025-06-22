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В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане

В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане - РИА Новости, 22.06.2025

В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане

Ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане подверглись нападению "врагов", заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T04:57:00+03:00

2025-06-22T04:57:00+03:00

2025-06-22T08:33:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане подверглись нападению "врагов", заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)."Сегодня ранним утром ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами Исламской Республики Иран, в их отношении был осуществлен варварский шаг, противоречащий всем международным нормам, в особенности Договору о нераспространении ядерного оружия, ", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Организация по атомной энергии Ирана отметила, что президент США Дональд Трамп сам взял ответственность за произошедшее, однако прямо не обвинило Вашингтон в атаке.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".

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