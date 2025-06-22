Рейтинг@Mail.ru
В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане - РИА Новости, 22.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 22.06.2025 (обновлено: 08:33 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/ataka-2024564464.html
В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане
В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане - РИА Новости, 22.06.2025
В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане
Ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане подверглись нападению "врагов", заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T04:57:00+03:00
2025-06-22T08:33:00+03:00
в мире
иран
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
сша
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787134920_0:283:3138:2048_1920x0_80_0_0_015d2a16438734ae8660dfa59d268527.jpg
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане подверглись нападению "врагов", заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)."Сегодня ранним утром ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами Исламской Республики Иран, в их отношении был осуществлен варварский шаг, противоречащий всем международным нормам, в особенности Договору о нераспространении ядерного оружия, ", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.Организация по атомной энергии Ирана отметила, что президент США Дональд Трамп сам взял ответственность за произошедшее, однако прямо не обвинило Вашингтон в атаке.Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787134920_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_bd658b36781dd266c0a549aaa9c63127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, сша, удар сша по ядерным объектам в иране
В мире, Иран, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, США, Удар США по ядерным объектам в Иране
В Иране подтвердили атаку на ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане

ОАЭИ подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана и осудила их

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 22 июн - РИА Новости. Ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане подверглись нападению "врагов", заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"Сегодня ранним утром ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы врагами Исламской Республики Иран, в их отношении был осуществлен варварский шаг, противоречащий всем международным нормам, в особенности Договору о нераспространении ядерного оружия, ", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.
Организация по атомной энергии Ирана отметила, что президент США Дональд Трамп сам взял ответственность за произошедшее, однако прямо не обвинило Вашингтон в атаке.
Ранее Трамп заявил об успешной операции американской армии против трех ядерных объектов Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент заявил, что после ударов США Тегеран должен согласиться "закончить эту войну".
 
В миреИранВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеСШАУдар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала