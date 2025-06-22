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В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза - РИА Новости, 22.06.2025
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18:00 22.06.2025 (обновлено: 18:04 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/artroz-2024679074.html
В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза
В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза - РИА Новости, 22.06.2025
В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза
Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза, сервис находит на рентгеновских снимках ключевые признаки болезни, это сокращает время... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T18:00:00+03:00
2025-06-22T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза, сервис находит на рентгеновских снимках ключевые признаки болезни, это сокращает время диагностики и снижает риск пропустить ранние стадии заболевания, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Артроз - это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и изменяется структура костей. Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых пациентов. "В московском здравоохранении появился сервис на основе искусственного интеллекта... Нейросеть помогает рентгенологам выявлять характерные признаки артроза тазобедренного сустава - снижение высоты суставной щели, уплотнение костной ткани и образование остеофитов. Это ускоряет анализ снимков, повышает точность описаний и позволяет начать лечение на ранних стадиях", - говорится в сообщении. Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке департамента информационных технологий. Проект способствует развитию искусственного интеллекта в России и поддерживает отечественных разработчиков.
https://ria.ru/20250101/ortoped-1992203804.html
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Хорошие новости, Москва, Россия, Здоровье - Общество, Технологии
В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза

Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза

© Фото : пресс-служба мэра и правительства МосквыМосковские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза
Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© Фото : пресс-служба мэра и правительства Москвы
Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Московские врачи начали использовать ИИ для выявления артроза, сервис находит на рентгеновских снимках ключевые признаки болезни, это сокращает время диагностики и снижает риск пропустить ранние стадии заболевания, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Артроз - это хроническое заболевание суставов, при котором разрушается хрящевая ткань и изменяется структура костей. Оно может возникнуть в любом возрасте, но чаще встречается у пожилых пациентов.
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Эксперимент по внедрению технологий компьютерного зрения реализует комплекс социального развития Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке департамента информационных технологий. Проект способствует развитию искусственного интеллекта в России и поддерживает отечественных разработчиков.
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