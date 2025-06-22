https://ria.ru/20250622/armeniya-2024691829.html

Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт

Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт - РИА Новости, 22.06.2025

Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, навязывая европейские идеалы, разрушает армянские ценности, поэтому арест предпринимателя Самвела Карапетяна является... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T20:18:00+03:00

2025-06-22T20:18:00+03:00

2025-06-22T20:18:00+03:00

религия

армения

иран

ближний восток

самвел карапетян

никол пашинян

преследование карапетяна в армении

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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, навязывая европейские идеалы, разрушает армянские ценности, поэтому арест предпринимателя Самвела Карапетяна является политической акцией по устранению несогласных, поделился с РИА Новости мнением ливано-армянский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дердиян, на фоне преследования армянского предпринимателя Самвела Карапетяна. "Карапетян, будучи предпринимателем, поддерживает Армянскую церковь, в то время как Пашинян, разрушает армянские ценности, навязывая европейские идеалы", - сказал Дердиян. По словам эксперта, для армянского премьера неприемлема позиция Карапетяна, в том числе и против действий европейских стран, которые разжигают войны - от Украины до Ирана, поддерживают Израиль в его ударах по Ирану, игнорируя мнения всех остальных государств. "Пашинян выпадает из общего ряда армянского народа и его ценностей, жертвуя независимостью, суверенитетом и территориями Армении он использует свою власть для контроля всех сфер в стране, в том числе судебной системы, армии, а теперь хочет подчинить и церковь - это недопустимо",- подчеркнул Дердиян. По словам собеседника агентства, в настоящее время проходят встречи, направленные на объединение всех армянских сил и партий в диаспоре, "не для того, чтобы сменить режим, а убрать исключительно демократическим путем конкретного человека", отметил он. Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250622/natsinteresy-2024640190.html

https://ria.ru/20250622/armyaniya-2024684779.html

https://ria.ru/20250621/karapetyan-2024537750.html

армения

иран

ближний восток

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армения, иран, ближний восток, самвел карапетян, никол пашинян, преследование карапетяна в армении