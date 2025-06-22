Пашинян разрушает армянские ценности, считает эксперт
Дердиян: Пашинян разрушает армянские ценности, навязывая европейские
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 22 июн - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, навязывая европейские идеалы, разрушает армянские ценности, поэтому арест предпринимателя Самвела Карапетяна является политической акцией по устранению несогласных, поделился с РИА Новости мнением ливано-армянский эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу Юсеф Дердиян, на фоне преследования армянского предпринимателя Самвела Карапетяна.
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"Пашинян выпадает из общего ряда армянского народа и его ценностей, жертвуя независимостью, суверенитетом и территориями Армении он использует свою власть для контроля всех сфер в стране, в том числе судебной системы, армии, а теперь хочет подчинить и церковь - это недопустимо",- подчеркнул Дердиян.
По словам собеседника агентства, в настоящее время проходят встречи, направленные на объединение всех армянских сил и партий в диаспоре, "не для того, чтобы сменить режим, а убрать исключительно демократическим путем конкретного человека", отметил он.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян много средств вкладывает в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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